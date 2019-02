Tav | Delrio | “Scambio per interesse | Salvini non va a processo e si blocca l’opera Paese

Pd - Delrio : “Tav? Analisi costi-benefici inaffidabile. La dico come capitan Salvini : è una pagliacciata. Siamo alle comiche” : “Tav? La questione con il nostro governo era totalmente risolta. Abbiamo chiuso noi il trattato internazionale. Abbiamo un presidente del Consiglio ha detto che non è stato scavato neppure un centimetro, e invece sono stati scavati 25 km. Siamo veramente alle comiche. Sia Di Maio sia Conte hanno sempre detto che il tunnel non c’era e non è vero”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dal deputato del Pd, ...

Tav - Travaglio replica a Delrio : “Non dobbiamo restituire nulla all’Ue - perché non ci finanzia prima della fine dei lavori” : Confronto vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il deputato Pd Graziano Delrio sul Tav Torino-Lione. Travaglio obietta all’ex ministro dei Trasporti, leggendo un documento dell’Osservatorio sull’Alta velocità, diretto dal commissario Paolo Foietta: “Era il dicembre del 2017 e la presidenza del Consiglio era quella di Paolo Gentiloni. E c’è scritto: ‘Non c’è dubbio ...

Tav - Delrio a Travaglio : “Penale non è certa ma dobbiamo restituire soldi alla Ue. Merci non ci sono? Non è vero” : “La penale in caso di mancata realizzazione del Tav Torino-Lione? Non è certa, ma è certo il fatto che dobbiamo restituire i soldi che ci sono stati dati, perché la Ue co-finanzia questo corridoio, noi abbiamo vinto un finanziamento di 813 milioni di euro, oltre ai soldi che sono stati già spesi”. Lo afferma a Otto e Mezzo (La7) l’ex ministro dei Trasporti Graziano Delrio, attualmente deputato Pd, che difende con forza il Tav ...

Delrio : esposto Pd su stop appalti Tav : 15.40 "Il Pd alla Camera presenterà un esposto alla Corte dei Conti per verificare se lo stop alle gare della Torino-Lione configuri un danno erariale". Lo annuncia il capogruppo Dem Graziano Delrio nel corso di una conferenza stampa, a Torino, con il governatore Sergio Chiamparino e Davide Gariglio, deputato Pd in Commissione Trasporti. Delrio ha ricordato che per Telt, la società incaricata di realizzare la Tav, "ogni mese di ritardo ...