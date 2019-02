Sviene a scuola e confida | Mia mamma mi picchia se non indosso il velo

ilgiornale

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Punita dalla madre, anche fisicamente, se non metteva ilo se parlava con i compagni maschi. Costretta a dormire per terra o lasciata a piedi nudi davanti a una finestra aperta, d'inverno. Queste alcune delle violenze, psicologiche e fisiche, che una ragazzina di 15 anni avrebbe subito dalla madre. A rivelare i maltrattamenti sarebbe stato uno svenimento a, tre mesi fa, che avevano spinto la ragazzina arsi con un'insegnante.La 15enne, di origini egiziane e in Italia dal 2017, sostiene che la madre le facesse indossare ilislamico contro il suo volere e che la costringesse a studiare il Corano, insieme al fratellino: la pena, in caso di mancata obbedienza, erano punizioni fisiche o minacce. "Non devi raccontare niente... se parli con qualcuno ati prendo, ti uccido, ti manderò in Egitto e i tuoi zii ti uccidono", avrebbe detto laalla figlia, secondo ...