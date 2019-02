Summit su pedofilia | il Papa | Ascoltiamo il grido dei piccoli che chiedono ...

Pedofilia - al via Summit in Vaticano. Il Papa : 'Concretezza non scontate condanne'' : Sono iniziati in Vaticano i lavori dell'Incontro su "La Protezione dei Minori nella Chiesa", che hanno luogo presso l'Aula nuova del Sinodo da oggi al 24 febbraio, presieduti da Papa Francesco. Il ...

Pedofilia - Summit di 4 giorni in Vaticano. Papa Francesco : “Non semplici e scontate condanne - servono misure concrete” : “Il santo Popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre. Ci vuole concretezza”. Lo ha affermato Papa Francesco aprendo, in Vaticano, l’inedito summit sulla Pedofilia al quale partecipano i presidenti delle Conferenze episcopali di tutto il mondo. Tre giorni e mezzo fitti di programma con ben nove relazioni, una celebrazione penitenziale e una messa conclusiva. “Dinanzi ...

Pedofilia - al via il Summit in Vaticano. Papa Francesco : “Concretezza nelle decisioni” : Papa Francesco ha aperto i lavori del summit sulla Pedofilia, che si tiene in Vaticano dal 21 al 24 febbraio. Davanti a 190 leader ecclesiastici in arrivo da tutto il mondo, Bergoglio ha chiesto "maggiore concretezza nelle decisioni. I fedeli attendono misure concrete ed efficaci da predisporre", invitando "ad ascoltare il grido dei piccoli che chiedono giustizia".Continua a leggere

Papa Francesco apre il Summit sulla pedofilia : "Serve una purificazione - non bastano semplici e scontate condanne" : "Il popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre". Papa Francesco apre la delicatissima quattro giorni di summit in Vaticano, richiesta da lui stesso per arginare la piaga della pedofilia nella Chiesa chiedendo una "purificazione".Partecipano all'Incontro su "La protezione dei minori nella Chiesa" i presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa Cattolica, i capi ...

"Ci vuole concretezza" - Papa apre Summit su pedofilia : Il popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre ". Lo scandisce il Papa aprendo la quattro giorni di summit in Vaticano da ...

Summit anti-pedofilia nella Chiesa - i cardinali tradizionalisti contro la piaga gay : Città del Vaticano, 21 febbraio 2019 - Non mollano la presa i cardinali tradizionalisti . A poche ore dall'avvio del Summit vaticano sulla pedofilia l'americano Raymond Leo Burke e il tedesco Walter ...

Pedofilia : da domani Summit in Vaticano : Protestano garbatamente in via Paolo VI, a ridosso del Colonnato di Piazza San Pietro, le vittime di Pedofilia riunite nell’organizzazione internazionale Ending Clergy Abuse, che riunisce persone di 22 paesi nel mondo. "Da domani vivremo alcune giornate di dialogo e comunione, di ascolto e discernimento. Possano essere un tempo di conversione. Non vogliamo annunciare noi stessi, ma Colui che è morto per noi". Lo ha scritto Papa Francesco ...

Pedofilia nella Chiesa - il Summit della verità : Città del Vaticano, 19 febbraio 2019 - Vi arriva nelle migliori condizioni possibili il Papa al summit vaticano sulla Pedofilia che aprirà i battenti giovedì per chiudersi domenica. Le polemiche, che ...

Pedofilia. Religiosi : abbassiamo capo per la vergogna. Giovedì Summit in Vaticano leader episcopati : ...che Religiosi e religiose hanno redatto in vista dell'incontro sulla pedofilia che prenderà il via Giovedì in Vaticano e al quale parteciperanno i leader delle conferenze episcopali di tutto il mondo.

Pedofilia nella Chiesa - via al Summit. Le vittime chiedono trasparenza : 'Che fine fanno gli orchi?' : La sfida maggiore per tutti gli episcopati del mondo che parteciperanno è di cambiare mentalità. Nonostante il cammino fatto sinora hanno prevalso logiche di appartenenza, coperture, scarsa ...