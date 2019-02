Subsonica 8 tour a Roma : 'Il palco ci ha salvato. E l'era dei talent è già finita' : Mentre a Sanremo andava in scena la finale del Festival, a oltre 600 chilometri di distanza, ad Ancona, i Subsonica salivano su un palco all'interno di un palazzetto per inaugurare il loro '8 tour '. E ...

Subsonica : nuova tournée in partenza il 9 febbraio nei palazzetti di otto città italiane : Dopo aver attraversato i club di tutta Europa con l’“European reBoot 2018”, i Subsonica arrivano in Italia dove saranno protagonisti di “8 TOUR”, la nuova tournée in partenza il 9 febbraio nei palazzetti di otto città italiane: Ancona, Bologna, Padova, Torino con una doppia data al PalaAlpitour (14 e 15 febbraio), Genova, Milano con doppia al Mediolanum Forum di Assago (18 e 19 febbraio), Roma e Firenze. I Subsonica stanno mettendo a punto gli ...