Stati Uniti | ordini beni durevoli balzano e superano attese

Stati Uniti - viaggio on the road sulle note della musica country : A Prestonsburg, il Mountain Arts Center con gli spettacoli del Kentucky Opry; il Paramount Theatre di Ashland , Appalshop, con la sua arte folk; a Butcher Hollow, Van Lear, la vecchia casa di legno ...

Mosca-Washington - Putin alza la voce : "Punteremo le armi contro gli Stati Uniti" : Il ruggito di Putin. 'Se gli Stati Uniti piazzeranno i loro razzi a corto e medio raggio in Europa, la Russia risponderà immediatamente'. È così che la Russia ha voluto mettere in guardia i Paesi ...

Atletico Madrid-Juventus - Allegri : “Loro giocano così - siamo Stati puniti” : Atletico MADRID JUVENTUS 2-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni della Rai, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della sconfitta contro l’Atletico Madrid nella partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Queste le sue parole: “Loro sono una squadra che gioca così, siamo stati puniti, giocano così loro”. […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus, ...

Stati Uniti - il tovagliolo incastra un assassino a 26 anni dall'omicidio : Era stata uccisa nel suo appartamento di Minneapolis, a Pillsbury Avenue, dove viveva da sola. Gli agenti, avvertiti da una vicina spaventata nel vedere fuoriscuire dell'acqua dalla sua abitazione, avevano trovato il suo corpo sotto la doccia, con addosso soltanto un paio di calze. Jeanne Jeanie Ann Childs era stata assassinata il 13 giugno del 1993, con dieci coltellate, alcune delle quali inferte dopo il decesso.Il suo omicidio, negli anni ...

Stati Uniti - Sanders ci riprova 'Mi candido contro Trump nel 2020' : Per poi concludere: 'Abbiamo iniziato una rivoluzione politica con la campagna elettorale del 2016, è tempo ora di portarla oltre'. Il 77enne senatore democratico del Vermont - che si definisce un '...

L'Alfa Romeo negli Stati Uniti - una storia di gioie e dolori : «Quando vedo passare un'Alfa Romeo mi levo il cappello», diceva Henry Ford alla fine degli anni Trenta, mostrando un rispetto e un'ammirazione per l'ingegneria italiana che in quegli anni non era affatto scontato, soprattutto da parte dell'imprenditore che aveva praticamente inventato la linea di montaggio. La storia del marchio milanese negli Stati Uniti, può essere anche riassunta in questa frase, cioè un grandissimo potenziale che però resta ...

Amazon ha pagato zero tasse negli Stati Uniti nel 2018 : Ci è riuscita anche grazie alla riforma fiscale di Trump, nonostante i suoi profitti siano raddoppiati rispetto all'anno precedente

Heather Nauert ha rinunciato al suo incarico di nuovo rappresentante degli Stati Uniti all’ONU : Heather Nauert, giornalista ed ex presentatrice di Fox News che il presidente statunitense Donald Trump aveva indicato come nuovo rappresentante degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, ha rinunciato alla nomina dicendo di averlo fatto “nel migliore interesse della sua famiglia”.

Stati Uniti : Pence - "America first" non significa isolazionismo : Monaco, 16 feb 12:54 - , Agenzia Nova, - Il motto "America first" del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non significa che gli Usa intendano attuare una politica di isolazionismo.... , Geb,

Chi in Europa vuole divorziare dagli Stati Uniti? : L'Ue non vuole includere l'agricoltura, uno dei settori più protetti dell'economia europea, mentre il presidente Trump ha ribadito in modo chiaro che nessun accordo verrà presentato al Congresso che ...

Nuove tensioni Stati Uniti-Russia : arrestato a Mosca banchiere Usa : Le tensioni tra Russia e Stati Uniti hanno trovato un altro motivo per alimentarsi venerdì, in seguito all'arresto a Mosca del banchiere americano Michael Calvey. Fondatore nel 1994 e senior partner ...

Stati Uniti - droni sottomarini "Orca" in produzione : La US Navy ha staccato un assegno da 43 milioni di dollari a Boeing per la messa in produzione di quattro XLUUV classe Orca. Più economiche da costruire rispetto ai sottomarini, le navi da guerra ...

Stati Uniti - indice manifatturiero Empire State migliora a febbraio : Recupera l'indice manifatturiero Empire State di New York dopo il tracollo di gennaio . L'indice del settore manifatturiero si è portato a 8,80 punti dai 3,90 del mese prima. Il dato odierno risulta ...

Coppa Davis 2019 - Italia nel girone F con Stati Uniti e Canada : Saranno Stati Uniti , testa di serie, e Canada le avversarie dell'Italia nel gruppo F delle Finali del World Group della Coppa Davis 2019 , nella prima edizione della manifestazione con il nuovo ...