Starbreeze chiede ai giudici 3 mesi di proroga del periodo di ricostruzione | al fine di

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Qualche tempo fa il publisherè stato colpito da una grave crisi finanziaria che l'ha costretto a dichiarare bancarotta e finire davanti ad un giudice. La Corte svedese ha concesso undi( misura prevista aldi cercare di salvare le aziende) che sulla carta scadrà il 3 marzo 2019.Come riporta Gameinformer,ha ora richiesto un'estensione di 3di tale, aldi concentrarsi sul business principale, ovvero la produzione interna di videogiochi e la distribuzione. La compagnia sta inoltre cercando nuove collaborazioni per far ripartire anche le attività secondarie. Causa scatenante di questonero è stato senza dubbio il flop della versione PC di Overkill's The Walking Dead, che ha generato solo 3,7 milioni di dollari. Come se non bastasse, la compagnia ha dovuto cedere ad Obsidian il controllo dei diritti di System ...