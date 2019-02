Star Wars e spade laser In Francia il duello è sport ufficiale e in Italia?

Star Wars - la serie su Obi-One Kenobi si aggiunge ai progetti di Disney+ : Star Wars, oltre alla nuova trilogia attualmente in corso, diventerà anche una serie TV. La notizia, riportata da StarWarsNewsnet, arriva in un momento delicato per il franchise dedicato alla saga iniziata da George Lucas nel 1977. Star Wars è ancora reduce dalla delusione portata nel 2018 da Solo: A Star Wars Story. Nonostante le recensioni positive, ed un gradimento del 70% su Rotten Tomatoes, il film, basato sull'inizio delle avventure di ...

Il gioco Star Wars di Visceral era più avanti nello sviluppo rispetto a quello che è stato mostrato : Qualche tempo fa, EA ha confermato la cancellazione del gioco Star Wars in sviluppo presso Visceral Studios, noto come Project Ragtag. Mentre molti pensavano che il gioco stava attraversando alcuni problemi di sviluppo, sembra che i lavori fossero in uno stato migliore di quanto è stato mostrato, riporta Wccftech.Parlando con US Gamer, la scrittrice Amy Henning ha parlato del gioco cancellato, dicendo che mentre Project Ragtag potrebbe essere ...

Star Wars - duellare con la spada laser diventa uno sport ufficiale : Quante volte ti è capitato di fantasticare su Star Wars, sperando di avere tra le mani una spada laser e duellare con il tuo peggior nemico? Da oggi in Francia è ancora più semplice inscenare le tue battaglie perché la federazione transalpina di scherma ha riconosciuto la spada laser come arma ufficiale da utilizzare per fare sport: accanto a fioretto, spada e sciabola - le lame utilizzate anche ai Giochi Olimpici - i francesi potranno fare ...

Star Wars : Episodio IX - Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle - Disney annuncia un lancio globale di gadget senza precedenti : La Disney ha annunciato per il 4 ottobre un lancio globale senza precedenti di prodotti ispirati agli attesissimi film Star Wars: Episodio IX e Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle

Madden NFL 19 - Star Wars : The Force Unleashed e molto altro disponibili nell' Origin Access Vault : Se non siete tanto convinti nell'entrare nel programma Origin Access Premier (che vi consente di giocare titoli come Battlefield 5 e Anthem in early Access), non preoccupatevi. Electronic Arts ha infatti aggiunto nuovi titoli all' Origin Access Vault, che ricordiamo essere disponibile per tutti, anche per gli abbonati al pacchetto base.Come riporta Gamingbolt, il titolo principale è senza dubbio Madden NFL 19, pubblicato ad agosto, presenta ...

Hasbro : Star Wars - Fortnite ed ecommerce per rilanciare gli affari : Hasbro (Photo by Justin Sullivan/Getty Images) Le pesanti ricadute subite dopo la bancarotta del gruppo Toys’R’Us, i cui magazzini non sono riusciti a reggere la concorrenza dell’ecommerce, hanno creato non pochi problemi anche ai molti marchi venduti nei negozi del colosso americano. Tra questi, Hasbro, tra i più importanti produttori di giochi al mondo. Che ora ha deciso di guardare all’online e al merchandising di brand molto in ...

LAVORI IN CORSO. Tolkien - Star Wars - Harry Potter - Pirati dei Caraibi - Frozen : - ' Penso sicuramente che ci sarà un'altra versione di Harry prima che io lasci questo mondo. Sarà interessante. Al momento quei film hanno una sorta di alone sacro, ma a un certo punto svanirà. Sono ...

Disney e LucasFilm annunciano i giocattoli di Star Wars Jedi : Fallen Order : Sono stati annunciati i giocattoli ufficiali assieme al merchandising per Star Wars Jedi: Fallen Order, il nuovo gioco in cantiere dedicato al celebre universo di Star Wars.I giocattoli ufficiali saranno dunque lanciati il 4 ottobre, riporta techradar, e nello stesso giorno arriverà anche altro merchandising ispirato a The Mandalorian e Star Wars Episodio IX, film in arrivo per fine anno.Per quanto riguarda invece Star Wars Jedi: Fallen Order, ...

Annunciato Star Wars : Outer Rim. Chi sarà il boss dell'Orlo Esterno? : Per loro questo posto rappresenta una possibilità di riscatto, permettendogli di emergere nel mondo della criminalità e farsi un nome conosciuto e temuto da tutti. In Star Wars: Outer Rim i giocatori ...

Star Wars invade le copertine più celebri della storia della musica : Iggy Pop "The Idiot"/Jar Jar BinksOasis "(What´s The Story) Morning Glory?"/Darth Vader y Obi WanDavid Bowie "Low"/Kylo RenThe Clash "London Calling"/Kylo RenNirvana "Nevermind"/YodaMassive Attack "Blue Lines"/AT-ATDavid Bowie "Heroes"/Han SoloBjörk "Debut"/Princesa LeiaNirvana "In Utero"/C-3POJamiroquai "Emergency On Planet Earth"/Darth VaderSam Smith "In The Lonely Hour"/Anakin SkywalkerJohnny Cash "Unchained"/Darth VaderGuns N´Roses "Appetite ...

In crociera con i personaggi di Star Wars e i supereroi Marvel : Le croc iere proposte dalla compagnia di navigazione statunitense Disney Cruise Line partiranno a gennaio 2020 e proseguiranno fino a marzo proponendo, tra le altre cose, show e spettacoli dal vivo,...

Secondo EA Star Wars Jedi : Fallen Order arriverà questo autunno : Come riporta The Verge, Electronic Arts ha dichiarato oggi che il prossimo gioco Star Wars, intitolato Star Wars Jedi: Fallen Order, uscirà in autunno. La società aveva precedentemente impostato "2019" come finestra di lancio per il gioco che è in fase di sviluppo presso lo studio di proprietà di EA e creatore di Titanfall, Respawn Entertainment. Data la recente notizia che EA ha cancellato il suo gioco Star Wars basato sulla narrativa dello ...

Disney definisce "buona" la partnership con EA per i giochi di Star Wars nonostante la controversia sulle loot box : Come ci ricorda Gamespot, ad un certo punto il gigante dei media Disney pubblicò in casa videogiochi come Disney Infinity ed Epic Mickey attraverso i suoi ormai defunti Disney Interactive Studios. Questo non è più successo, in quanto il colosso ora concede in licenza i suoi franchise agli studi esterni. Uno dei principali partner è Electronic Arts. Nel 2013, Disney ed EA hanno firmato un accordo di 10 anni per rendere EA il publisher esclusivo ...

Secondo uno sviluppatore di Respawn il team al lavoro su Star Wars Jedi : Fallen Order è quasi del tutto nuovo : Respawn Entertainment ed EA hanno lanciato Apex Legends, il nuovo sparatutto battle royale che si svolge nell'universo di Titanfall. Mentre questo è il primo gioco che lo sviluppatore distribuisce da Titanfall 2 del 2016, non è l'unico titolo che Respawn pianifica di lanciare quest'anno: Star Wars Jedi: Fallen Order, infatti, si appresta ad uscire entro il 2019.Ora che Respawn è uno studio che lavora su più progetti, probabilmente in molti sono ...