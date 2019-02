Sri Lanka | governo cerca candidati a fare il boia Ma l’ultimo scelto ha lasciato

Pordenonese da dieci mesi in carcere nello Sri Lanka : Antonio Consalvo , un giovane di 33 anni di Pordenone, è da circa dieci mesi in un carcere nello Sri Lanka. E' stato arrestato per possesso di marijuana ed è in attesa del processo, in condizioni che ...

Antonio Consalvo in carcere nello Sri Lanka. La mamma ai politici italiani : “Aiutatemi” : Antonio Consalvo, trentatreenne di Pordenone, è stato arrestato per possesso di marijuana e dallo scorso aprile è rinchiuso in attesa di processo nelle carceri di Colombo, in Sri Lanka, in condizioni che sua madre definisce “disumane”. La mamma: “Chiedo alle istituzioni maggiore considerazione per la sorte di mio figlio”.Continua a leggere

Sri Lanka - italiano detenuto in carcere da 10 mesi : appello della madre per avere notizie : L’incubo è cominciato lo scorso aprile, quando Antonio Consalvo, un 33enne originario di Pordenone, è stato arrestato in Sri Lanka, perché portava con sé della marijuana. Il giovane stava tornando dalla Thailandia, ed era in attesa di prendere l’aereo che lo avrebbe riportato in Italia. La polizia perquisendolo aveva trovato il quantitativo di droga, di poco superiore a quello che nel nostro Paese viene considerato il limite per l’uso personale, ...

L'appello di una famiglia : 'Nostro figlio imprigionato in Sri Lanka da 10 mesi - non sappiamo nulla di lui' : Antonio Consalvo, 33enne di Pordenone, si troverebbe da 10 mesi rinchiuso in una cella in Sri Lanka. Lo riporta il Gazzettino, pubblicando L'appello della famiglia in un articolo a firma di Susanna ...

Antonio Consalvo - da 10 mesi in carcere nello Sri Lanka : "Non sappiamo più nulla di lui" : Era stato arrestato perché aveva con sé della marjiuana, una modica quantità. Appello della madre: "Il fatto che neppure...

Pordenone - l'appello di una famiglia : 'Nostro figlio imprigionato in Sri Lanka da 10 mesi - non si sa nulla di lui' : Solo un avvocato del posto, che lo difende, fa da tramite tra lui e il resto del mondo. . 'È lui a portargli da mangiare - racconta la mamma del 33enne, Graziella Catania -, perché il carcere non ...

Sri Lanka : Banca Mondiale esalta progressi per ridurre povertà : La Banca ha riconosciuto che lo Sri Lanka sta raggiungendo gradualmente il suo obiettivo di diventare un'economia ad alto reddito attraverso un approccio sistematico. , Fim,

Sri Lanka - il paese isola degli antichi templi e le spiagge bianche : Un’isola a forma di goccia, davvero unica poiché diversa in ogni sua parte, diversa dagli altri paesi, diversa se stessa

L’offerta di lavoro del governo dello Sri Lanka : cercano due boia per eventuali condanne a morte : Il governo dello Sri Lanka sta cercando due boia. Il particolare annuncio di lavoro è comparso sul quotidiano nazionale Daily News. Il presidente Maithripala Sirisena di recente ha fatto sapere che è fortemente intenzionato a reintrodurre nel Paese la pena capitale contro i trafficanti di droga.Continua a leggere

Il governo dello Sri Lanka ha pubblicato un annuncio di lavoro : vuole assumere due boia : Potrebbero servire se il presidente farà quello che ha promesso: reintrodurre la pena di morte per i trafficanti di droga

Sirisena come Duterte : lo Sri Lanka ripristina la pena di morte per gli spacciatori : Più che altro, evidenziano gli esperti, l'iniziativa sembrerebbe rivolta a riguadagnare il consenso popolare tramite l'emulazione dell''uomo forte' Duterte, dopo la crisi politica che ha impantanato ...

A 'Kilimangiaro' su Rai 3 il villaggio di Specchio dei Tempi in Sri Lanka : Quattro amici, uno scuolabus e un sogno: aiutare le bambine abusate del villaggio di Specchio dei Tempi in Sri Lanka. Domenica 20 gennaio durante Kilimangiaro su Rai3 è andato in onda la prima di ...

Sri Lanka - tenta di ipnotizzare un elefante : l'animale lo carica e muore calpestato : Una terribile tragedia si è verificata a Kataragama, in Sri Lanka, in una zona che si trova poco lontano dal parco nazionale di Yala, nella zona sud del Paese. Si tratta di un importante centro di pellegrinaggio per i buddisti e gli indù dello Sri Lanka. Secondo quanto riportato dai media internazionali, in particolare dal Daily Mail, pare che il soggetto stesse tentando di ipnotizzare l'animale, ma per tutta risposta il pachiderma lo ha ...

Primo nato del 2019 si chiama Italo/ Roma - i genitori sono dello Sri Lanka : il sindaco Raggi gli fa visita : Il Primo nato del 2019 si chiama Italo. Il bimbo pesa 4.8 chilogrammi ed è nato a Roma da genitori originari dello Sri Lanka.