Spazio | sulla superficie lunare gli “ingredienti” per ottenere acqua

Spazio : la NASA accelera i piani per tornare sulla Luna e questa volta per “rimanerci” : L’Agenzia spaziale statunitense accelera i piani per tornare sulla Luna e questa volta per “rimanerci“: lo ha dichiarato Jim Bridenstine, amministratore della NASA, in occasione di una conferenza stampa nel quartier generale di Washington. “E’ importante tornare sulla Luna il prima possibile. questa volta quando andremo sulla Luna non lasceremo solo bandiere e impronte per poi ritornarvi dopo 50 anni. Stiamo facendo ...

Spazio - la NASA svela i piani per la base lunare - “Marte e oltre” : “Questa volta andremo sulla Luna per restare” : Neil Armstrong e Buzz Aldrin sono state le prime due persone a mettere piede sulla Luna nel 1969. Da allora un totale di 12 persone ci è riuscito: gli ultimi due, Gene Cernan e Harrison Schmitt, hanno compiuto il loro viaggio nel 1972. Ora la NASA sta progettando di mandare di nuovo l’uomo sulla Luna e questa volta i piani sono a lungo termine. Piuttosto che inviare degli astronauti sulla Luna per poi farli tornare indietro subito dopo, come ...

Spazio - l’ESA prepara gli astronauti alle future passeggiate sulla Luna : primi test per studiare effetti della gravità ed equipaggiamento : Sono passati 50 anni dalle ultime missioni con equipaggio sulla Luna, ma l’interesse per il nostro satellite ora è stato rilanciato da tutte le agenzie spaziali. Si sa che la NASA sta preparando la sua missione per il 2020, che la Cina ha recentemente raggiunto il lato nascosto della Luna con Chang-e 4 e che Israele sta per lanciare una navicella spaziale, Bereshit, che si poserà sulla superficie Lunare. L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) non ...

Spazio : svelata l’origine della vita sulla Terra : Da cosa ha avuto origine la vita sulla Terra? Sembra da una collisione, la stessa che 4 miliardi di anni fa ha generato la Luna. L’impatto, ossia la collisione con un piccolo pianeta sulla Terra, avrebbe permesso a molti elementi necessari per la vita, di giungere nel nostro Pianeta. Tra questi anche carbonio e azoto. E’ la tesi descritta sulla rivista Science Advances dal gruppo della Rice University, guidato da Damanveer Grewal. ...

Dove andiamo in vacanza? Nello Spazio - sulla “rotta di Gagarin” : non è fantascienza - presto potrebbe diventare realtà : Andare in vacanza Nello Spazio è una realtà sempre meno fantascientifica che si concretizza ogni anno di più. Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, ha consigliato ai potenziali turisti spaziali, oltre al volo sulla Stazione Spaziale Internazionale, anche il viaggio sulla “rotta di Gagarin” ed è già in trattative con diversi partner per mettere in atto l’ambizioso e affascinante progetto. Come ha annunciato il capo ...

Spazio - Roscosmos : la NASA ha chiesto una versione della Sojuz per missioni sulla Luna : Il direttore di Roscosmos, Dmitrij Rogozin, ha reso noto che la NASA sta chiedendo all’Agenzia spaziale russa di sviluppare una versione della navicella Sojuz per i voli sulla Luna. “Chiedono di sviluppare una versione della Sojuz che possa funzionare sulla Luna e tornare, al fine di creare un secondo sistema di trasporto spaziale di riserva“, ha spiegato Rogozin all’emittente televisiva “Rossija ...

Spazio : i batteri sulla ISS hanno imparato a sopravvivere senza diventare pericolosi per l’uomo : Una ricerca pubblicata sulla rivista mSystems, condotta da ricercatori della Northwestern University, han scoperto che i batteri che vivono sulla Stazione Spaziale Internazionale hanno imparato a sopravvivere nello Spazio senza diventare pericolosi per l’uomo: hanno sviluppato geni diversi rispetto alle controparti terrestri, che però non li hanno resi dannosi per la salute umana. Lo studio ha confrontato il DNA dei batteri isolati sulla ...

Spazio - girini Xenopus sulla Iss per studio rigenerazione tessuti : Roma, 8 gen., askanews, - Valutare l'effetto della microgravità sui processi di crescita, riparazione e rigenerazione dei tessuti. Questo l'obiettivo di XENOGRISS, uno dei sette esperimenti italiani ...

Uno Spazio sempre più affollato richiede un patto sulla “governance” : La geopolitica si è fin qui occupata della competizione fra le potenze per il controllo degli spazi terrestri (terra, mare e aria), ma sono maturi i tempi per un aggiornamento dei propri paradigmi fondamentali, includendo l’«Outer Space», lo Spazio esterno, fra le proprie prerogative. Lo Spazio è sempre più una questione politica, diplomatica e mil...

Spazio : un vulcano in eruzione sulla luna gioviana Io : La sonda Juno ha catturato nuove immagini di un pennacchio vulcanico sulla luna di Giove, lo scorso 21 dicembre. Quattro delle telecamere di Juno hanno catturato immagini della luna di Giove Io, il corpo più vulcanico del nostro sistema solare. JunoCam, l’unità di riferimento stellare (SRU), il Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) e lo Ultraviolet Imaging Spectrograph (UVS) hanno osservato Io per oltre un’ora, fornendo una visione delle ...

Spazio : la sonda Chang’e-4 è atterrata sulla faccia nascosta della Luna : AlLunaggio storico: la sonda Chang’e-4 è atterrata “con successo” sulla faccia nascosta della Luna alle 10:26 locali (03:26 in Italia): lo hanno annunciato i media cinesi dopo alcune ore di suspense. La missione è iniziata il 7 dicembre ed ha conquistato un risultato finora mai ottenuto nell’area inesplorata del satellite della Terra. La sonda ha scattato la prima foto, che è stata inviata al satellite Queqiao che ...

Spazio - Israele pronto a lanciare la sonda di SpaceIL sulla Luna : Yehud, Israele, askanews, - Gli scienziati israeliani stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli di SpaceIL, prima sonda spaziale israeliana destinata ad atterrare sulla Luna. All'interno una vera e ...