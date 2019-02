Sitting Volley | torneo di Qualificazione ai Campionati Europei | sconfitta all’esordio per

sportfair

(Di giovedì 21 febbraio 2019)diaiMaschili, Nazionale italianaall’esordio Comincia in salita ildiaiMaschili per la Nazionale Italiana in corso di svolgimento a Porec, Croazia. I ragazzi di Emanuele Fracascia nel loro match d’esordio hanno ceduto alla Slovenia con il punteggio di 3-1 (25-12, 25-15, 23-25, 25-15) al termine di un match che, seppur giocato con grinta e caparbietà, ha dimostrato una certa superiorità della formazione slovena. Gli azzurri per lunghi tratti hanno giocato alla pari anche se spesso nei momenti clou non sono riusciti ad essere incisivi cedendo progressivamente il passo agli avversari. In realtà persi i primi due set, l’Italia ha avuto una buona reazione al termine della quale si è imposta meritatamente nel terzo parziale dopo aver duellato per lunghi tratti ...