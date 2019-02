Sisma Bonus | tutto sulle agevolazioni per l' adeguamento sismico e come richiederlo

Fisco - Agenzia delle Entrate : online la guida per richiedere il “Sisma bonus” : È online da oggi, sul sito delle Entrate, la guida dell’Agenzia sulle detrazioni per gli interventi antisismici (“sisma bonus”). Dopo una breve sezione introduttiva, il pratico vademecum illustra in cosa consiste l’agevolazione, chi sono i soggetti interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali e le modalità per accedere alla misura di favore. Trovano spazio nella guida anche la disciplina degli interventi effettuati sulle parti comuni ...