Siria | il fotografo Micalizzi ferito dall’Isis | “Il botto | non vedo più Pensavo fosse

Il fotografo italiano Gabriele Micalizzi - ferito in Siria - tornerà oggi in Italia : Il ministero degli Esteri ha annunciato che oggi rientrerà in Italia Gabriele Micalizzi, il fotografo ferito in Siria nella provincia di Dei Ezzor l’11 febbraio scorso. Il rimpatrio è gestito dall’Unità di Crisi del ministero con un volo dell’Aeronautica Militare. Micalizzi

Gabriele Micalizzi - il fotografo ferito in Siria - sta bene : lo riferiscono i colleghi - Sky TG24 - : "Gabriele si è alzato dal letto e vede anche se in maniera offuscata", fanno sapere dal collettivo Cesura Lab. Il 34enne ferito in Siria è ancora a Baghdad: "La procedura di rimpatrio è già avviata, ...

