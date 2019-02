Secondo un report della Commissione Europea anticipato da Repubblica | la legge di

La dieta mediterranea è la migliore al mondo Secondo lo studio di Us news & World Report : La dieta mediterranea è la migliore al mondo. Questo ulteriore e prestigioso riconoscimento le deriva da uno studio condotto dal sito americano Us news & World Report, che risulta specializzato nella redazione di classifiche e consigli alimentari per i consumatori. dieta mediterranea: prima nella classifica In particolare sul sito statunitense si legge che le persone che vivono in paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo, tendono ad ...