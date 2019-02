Se quello di Berlusconi era il partito-azienda | il M5s è l' azienda-partito

Berlusconi onnipresente : dodici talk in nove giorni. Ma il risultato è quello di un déjà-vu : Silvio, ancora Silvio, prepotentemente Silvio. Per l’ex presidente del Consiglio sono ben dodici le trasmissioni frequentate in appena nove giorni. Una vera e propria occupazione, capace di staccare persino i due vicepremier che, in quanto ospitate in tv, non si fanno mancare nulla.Berlusconi è un caso più unico che raro. Innanzitutto perché stiamo parlando di un esponente (seppur di spicco) dell’opposizione, ma anche per la decisione – ...