Scritte razziste a Melegnano | la madre | “Ciò che sta accadendo in Italia è amplificato da

Salvini ha commentato le Scritte razziste contro il ragazzo senegalese di Melegnano : “Sono vicino a quel ragazzo e a quei genitori. Capisco quella mamma, ma legare un decreto che porta più ordine e più regole nello stato Italiano a questioni di razzismo mi pare esagerato”. Così Matteo Salvini, ministro dell'Interno e vicepremier, intervenendo a Radio Anch'io a proposito delle scritte razziste fatte sul muro di casa di una coppia di Melegnano, nel Milanese, che ha adottato un giovane senegalese. “Sui criminali non ...

Scritte razziste sul muro di casa - madre adottiva : "Politici come Salvini fomentano odio" : Il leader della Lega replica: "Rispetto il suo dolore e abbraccio suo figlio senegalese condannando ogni tipo di razzismo ma la signora rispetti la richiesta di sicurezza e legalità degli italiani"

Scritte razziste contro ragazzo adottato. La madre : "Brutto clima". Salvini : "Rispettare richiesta di sicurezza" : "Ammazza al negar..." è la nuova scritta razzista apparsa nel cortile di una casa di Melegnano una settimana dopo un precedente blitz. Angela Bedoni, la mamma adottiva di Bakary, il 21enne nigeriano arrivato in Italia quattro anni fa, si sfoga per il nuovo episodio di intolleranza contro il figlio. Già, perché lunedì 11 febbraio i genitori del giovane africano avevano trovato due Scritte sulle mura del cortile di casa: "Pagate per questi negri ...

Francia - nuovo episodio antisemita : svastiche alla rovescia e Scritte razziste in un cimitero vicino a Lione : nuovo episodio antisemita in Francia all’indomani della grande manifestazione di Parigi per dire “basta” al fenomeno, ormai dilagante. Alcune svastiche alla rovescia e scritte discriminatorie sono state scoperte a Champagne au Mont d’Or, vicino Lione. Il fatto è avvenuto all’interno del cimitero del piccolo paese, come ha fatto sapere la prefettura. Sulla stele del Giardino del ricordo, luogo multiconfessionale dedicato ...