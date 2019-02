Sci alpino | Coppa del Mondo Bansko 2019 | cambiano gli orari della combinata maschile

Sci alpino - Coppa del Mondo Bansko 2019 : Dominik Paris punta la sfera di cristallo - i gigantisti vogliono il riscatto : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa in Bulgaria e sarà una lunga tre giorni in quel di Bansko, dove gli uomini tornano a gareggiare dopo l’ultima volta datata 2012. Si comincia domani con la combinata e poi nel weekend un superG e poi il gigante. Tanti i temi di un fine settimana che può diventare molto importante per i colori azzurri. Si parte dunque dalla combinata, una delle ultime di sempre in Coppa visto che il format ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : uomini a Bansko - donne a Crans Montana. Programma - orari e tv - il calendario completo : La Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, dopo aver disputato il City Event di Stoccolma, si prepara per un intenso fine settimana di gare. Gli uomini saranno di scena a Bansko, in Bulgaria, con tre giorni di gare che prevedono una combinata, un superG ed un gigante. Per quanto riguarda le donne, invece, trasferta sulle nevi svizzere di Crans Montana, per una discesa e una combinata. Tante gare con punti pesanti in palio che andranno a delineare la ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Mikaela Shiffrin salta le tappe di Crans Montana e Sochi. Niente record di punti : Mikaela Shiffrin salterà le prossime due tappe della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La fuoriclasse statunitense, dopo aver vinto due medaglie d’oro ai recenti Mondiali e il City Event di Stoccolma, ha deciso di rinunciare agli appuntamenti di Crans-Montana (Svizzera) e Sochi (Russia) che andranno in scena nelle prossime due settimane. La 23enne ha preferito riposarsi e non presentarsi al cancelletto di partenza delle prossime gare ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : Meta Hrovat oro nello slalom con Della Mea 5a - Lars Roesti vince la discesa : Intensa giornata di gare ai Mondiali Juniores 2019 di sci alpino in corso di svolgimento in Val di Fassa, ma nessuna gioia per i colori italiani, con Lara Della Mea che sfiora il podio nello slalom femminile, mentre nella discesa maschile gli uomini non hanno disputato una prova scintillante. Giornata eccezionale per la Svizzera, che centra un oro e un argento, mentre l’Austria risponde con un argento e un bronzo. La slovena Meta Hrovat ha ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : Meta Hrovat oro nello slalom con Della Mea 5a - Lars Roesti vince la discesa : Intensa giornata di gare ai Mondiali Juniores 2019 di sci alpino in corso di svolgimento in Val di Fassa, ma nessuna gioia per i colori italiani, con Lara Della Mea che sfiora il podio nello slalom femminile, mentre nella discesa maschile gli uomini non hanno disputato una prova scintillante. Giornata eccezionale per la Svizzera, che centra un oro e un argento, mentre l’Austria risponde con un argento e un bronzo. La slovena Meta Hrovat ha ...

Sci alpino – Mondiali juniores - prima manche slalom femminile : Della Mea in corsa per il podio : Della Mea sesta dopo la prima manche dello slalom ai Mondiali juniores in Val di Fassa: è a 51 centesimi dal podio Lara Della Mea sesta e Marta Rossetti nona al termine Della prima manche dello slalom femminile ai Mondiali juniores in Val di Fassa. Sulla pista Aloch la friulana ha chiuso la propria prova con il tempo di 52″54, con 1″21 di ritardo dallo slovena Meta Hrovat, a caccia di riscatto dopo l’uscita nella seconda ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la discesa libera cancellata a Garmisch sarà recuperata a Kvitfjell : Si arricchisce il fine settimana di Coppa del Mondo maschile di sci alpino in programma a Kvitfjell ad inizio marzo: alla discesa libera ed al supergigante già in programma si aggiunge il recupero della discesa libera cancellata ad inizio febbraio a Garmisch per le avverse condizioni meteo. In Norvegia dunque si disputeranno due discese ed un superG. cancellata la prova cronometrata prevista per venerdì 1, quando si terrà la gara, gli atleti ...

Sci alpino - City Event Stoccolma 2019 : nel parallelo maschile trionfa ancora Ramon Zenhaeusern - fuori ai quarti Manfred Moelgg : Il parallelo maschile del City Event di Stoccolma va allo specialista Ramon Zenhaeusern: l’elvetico vince la prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino battendo nell’atto conclusivo il padrone di casa svedese Andre Myhrer, giustiziere ai quarti di finale del nostro unico atleta in gara, Manfred Moelgg. Terzo gradino del podio per l’austriaco Marco Schwarz. Nella big final trionfa l’elvetico Ramon Zenhaeusern, che ...

Sci alpino - City Event Stoccolma 2019 : anche il parallelo femminile sorride a Mikaela Shiffrin! Subito fuori Chiara Costazza ed Irene Curtoni : Il City Event di Stoccolma, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino sorride a Mikaela Shiffrin: nel parallelo femminile la statunitense trionfa superando in finale la teutonica Christina Geiger. Il terzo gradino del podio è per la padrona di casa svedese Anna Swenn Larsson, mentre escono agli ottavi le nostre due rappresentanti, Chiara Costazza ed Irene Curtoni. Nella big final si impone la statunitense Mikaela Shiffrin che, al termine di ...

LIVE Sci alpino - City Event Stoccolma 2019 in DIRETTA : Hirscher out nei quarti - Shiffrin favorita. Moelgg fuori ai quarti - azzurre agli ottavi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del City Event di Stoccolma, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: sarà grande spettacolo in Scandinavia, con i migliori interpreti del parallelo che si daranno battaglia, rituffandosi nel circuito maggiore dopo la parentesi iridata di Are. Saranno tre gli azzurri in gara: nel tabellone maschile è presente, col numero 14, Manfred Moelgg, che al primo turno se la vedrà col ...