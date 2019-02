Sarri-Roma | rivoluzione giallorossa | assalto al tecnico del Chelsea

Roma - Di Francesco e Monchi verso l’addio a fine stagione : Baldini contatta Sarri : Roma alle prese con un futuro sempre più incerto per quanto concerne la panchina, Baldini contatta Sarri e Di Francesco traballa La Roma sta lavorando sottotraccia per la prossima stagione. Il futuro in casa giallorossa potrebbe prevedere notevoli scossoni e molto dipenderà da come finirà questa annata. Fatto sta che Baldini sta già pensando a come muoversi relativamente alla panchina, le ultime indiscrezioni infatti parlano di un ...

Roma - Sarri e non solo : le alternative a Di Francesco : Avanti, in una normalità chiassosa. La barca naviga a vista, nella nebbia, in un'indifferenza apparente che assomiglia alla paura di non arrivare più. La Roma prova a ricompattarsi dentro al suo eremo,...