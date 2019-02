Samsung potrebbe lanciare nuovi accessori per la serie Samsung Galaxy S10

Questo potrebbe essere il look di Samsung Galaxy A50 con schermo Infinity-U : Dopo aver scoperto le probabili specifiche tecniche di Samsung Galaxy A50, tocca all'aspetto estetico e alla data di presentazione di Galaxy M30. L'articolo Questo potrebbe essere il look di Samsung Galaxy A50 con schermo Infinity-U proviene da TuttoAndroid.

Tripla fotocamera e schermo AMOLED - questo potrebbe essere Samsung Galaxy M30 : Samsung Galaxy M30 dovrebbe affiancare i modelli M10 e M20, proponendo una Tripla fotocamera posteriore e uno schermo AMOLED.

Le pellicole protettive potrebbero disturbare il lettore di impronte dei Samsung Galaxy S10 : Un breve video mostra come le voci relative alle limitazioni del lettore di impronte digitali dei Samsung Galaxy S10 in presenza di una pellicola protettiva.

Samsung Galaxy Fold potrebbe arrivare il 20 febbraio - con un Galaxy S10 che potremmo non vedere mai : Un nuovo video pubblicato da Samsung fa pensare alla possibilità che il 20 febbraio possa essere presentato anche Samsung Galaxy Fold.

Samsung Galaxy S10 Plus Limited Edition con 12 GB di RAM e 1 TB di storage potrebbe esordire il 15 marzo : Il Samsung Galaxy S10 Plus Limited Edition dovrebbe essere disponibile a partire dal 15 marzo 2019, ossia circa una settimana dopo le altre versioni

Samsung potrebbe regalare le Galaxy Buds a chi preordina il Samsung Galaxy S10 : Scoperta una possibile iniziativa di Samsung, che potrebbe regalare le Samsung Galaxy Buds a chi preordina il Samsung Galaxy S10.

Da domani grazie a Tre il Samsung Galaxy S9 a rate potrebbe costare meno di 300 euro : Venerdì 8 febbraio Tre dovrebbe dare il via ad una nuova campagna TV dedicata agli utenti che hanno deciso di acquistare il Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S10 Lite/S10e potrebbe chiamarsi Essential secondo Roland Quandt : secondo quanto afferma Roland Quandt la E si Galaxy S10e, il più piccolo dei prossimi flagship Samsung, starebbe per Essential.

Samsung Galaxy S10 potrebbe ricaricare le Galaxy Buds tramite la funzione PowerShare : I nuovi Samsung Galaxy S10 potrebbero essere in grado di ricaricare la batteria delle cuffie Galaxy Buds attraverso la funzione PowerShare, ossia la reverse wireless charging.

Ecco come potrebbe essere il pieghevole Samsung Galaxy Fold : Lo staff di LetsGoDigital ha realizzato una visualizzazione 3D professionale del Samsung Galaxy Fold, mostrandoci come potrebbe essere

Le fotocamere frontali di Samsung Galaxy S10 e S10 + potrebbero avere stabilizzazione ottica e registrazione video 4K : Secondo alcune indiscrezioni che circolano su Weibo, la fotocamera frontale di Samsung Galaxy S10 e S10+ sarebbe dotata di funzioni evolute.

Samsung Galaxy A90 potrebbe essere il primo smartphone con fotocamera a scomparsa di Samsung : Samsung sarebbe al lavoro su uno smartphone di fascia media che potrebbe risolvere il "problema" del notch: stiamo parlando del Samsung Galaxy A90

L'app Celeb Alarm di Samsung potrebbe svegliarvi con le voci delle celebrità : Samsung ha ottenuto l'approvazione dall'ufficio brevetti europeo per un'applicazione chiamata Celeb Alarm. Il nome dell'app suggerisce quale sarà il suo scopo, allo stesso modo della sua descrizione nel deposito dei brevetti. Questa funzionalità potrebbe essere inclusa anche in Samsung Galaxy Home, tramite il quale potreste scegliere di svegliarvi con frasi Celebri pronunciate da una voce calma oppure minacciosa come quella di Liam Neeson nel ...

Samsung Galaxy A50 potrebbe avere display Infinity-V e tripla fotocamera : Samsung Galaxy A50 potrebbe avere un display Infinity-V con notch a goccia e una tripla fotocamera posteriore: ecco ciò che possiamo dedurre dalle immagini del presunto telaio.