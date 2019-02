Samsung ha presentato il Galaxy S10 e lo smartphone pieghevole Fold

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 febbraio 2019) L’attesa per conoscere i nuovi prodottiè terminata, ieri sera hanno fatto il loro esordio gliS10, S10+ e S10e e lo smartwatchWatch Active, passati un po’ in secondo piano rispetto al protagonista più atteso, il. Finalmente si sa tutto dellodi cui si è parlato a lungo, che si era intravisto a fine 2018 e in un video istituzionale che sta passando in TV da qualche giorno.Quando è del tutto aperto, ilè un tablet con display Infinity Flex da 7,3 pollici, realizzato con tecnologia Dynamic AMOLED. La sua peculiarità è che può piegarsi in due per richiudere il dispositivo e trasformarlo in uno. Per prevenire danni accidentali, delle cerniere consentono solo l’apertura a libro. Gran parte dell’innovazione tecnica sta nello schermo, un prodotto di alta qualità con risoluzione ...