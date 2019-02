Salvini come il Renzi delle Europee 2014 ha di fronte il nemico principale | se stesso

Scritte razziste sul muro di casa - madre adottiva : "Politici come Salvini fomentano odio" : Il leader della Lega replica: "Rispetto il suo dolore e abbraccio suo figlio senegalese condannando ogni tipo di razzismo ma la signora rispetti la richiesta di sicurezza e legalità degli italiani"

Melegnano - ancora scritte razziste dopo adozione senegalese. La madre : “Quello che accade amplificato da politici come Salvini” : “Ammazza al negar”. Questa la frase, accompagnata da una svastica disegnata al contrario, è apparsa sul muro di casa di una coppia che ha adottato un giovane senegalese. È tutto avvenuto Melegnano, in provincia di Milano e si tratta di un nuovo episodio. Perché è la seconda volta che compaiono scritte sul muro di casa di questi genitori. L’episodio è stato scoperto lo scorso lunedì mattina quando i due, un educatore e sua moglie che ...

Melegnano - scritte razziste dopo adozione senegalese. La madre : “Quello che accade amplificato da politici come Salvini” : “Ammazza al negar”. Questa la frase, accompagnata da una svastica disegnata al contrario, è apparsa sul muro di casa di una coppia che ha adottato un giovane senegalese. È tutto avvenuto Melegnano, in provincia di Milano e si tratta di un nuovo episodio. Perché è la seconda volta che compaiono scritte sul muro di casa di questi genitori. L’episodio è stato scoperto lo scorso lunedì mattina quando i due, un educatore e sua moglie che ...

M5s - Berlusconi : “Più vicini a noi dopo Diciotti? Non m’importa - Salvini li lasci. Come nel ’94 serve riforma giustizia” : Dalla maggioranza all’opposizione, tutti sulla giustizia sembrano usare le parole e i comportamenti di Berlusconi, dal M5s che nega l’autorizzazione a procedere ai giudici sul caso Diciotti a Salvini, all’ex leader del Pd, Matteo Renzi, e i suoi che attaccano la magistratura e parlano di ‘giustizia a orologeria’, fino al leader leghista in fuga dal processo. Così è Berlusconi stesso a rilanciare: “Le ...

“Matteo Salvini sei una m***a letale” : i ragazzi che l’hanno “beffato” nei video-selfie raccontano come è andata : I video in cui, con la scusa di un selfie, “beffavano” il ministro degli Interni Matteo Salvini sono diventati virali in Rete, così Valerio Obino e “Imen_90s” (dal suo nickname su Instagram), i giovanissimi protagonisti dei filmati, hanno deciso di raccontare cosa c’è dietro quel gesto che li ha resi celebri. “Avevo deciso di dirgli queste cose, mi ero ripromesso che gli avrei dato il mio parere, il mio ...

Autonomia - i vescovi contro la Lega e Matteo Salvini : come boicottano il Nord : Dopo i fanti, entrano i campo i santi, a cercare di fermare l' iter per l' autonoma di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il Messaggero, quotidiano romano che da settimane conduce una campagna stampa contro il decentramento dei poteri, ha intervistato ieri il presidente della Commissione della Con

Tutto come previsto. I grillini dicono no al processo a Salvini : Di certo non è un risultato a sorpresa. Tutto, dal quesito incomprensibile (poi tradotto in corso d'opera) alle dichiarazioni ufficiali, mostravano già chiaramente che, nonostante i dubbi e le preoccupazioni di tanti, Marco Travaglio in testa, il M5s avrebbe fatto di Tutto per salvare Matteo Salvini

Diciotti - oggi il referendum online M5sSalvini : spero non finisca come Sanremo : Si vota dalle 10 alle 19: per dire 'no all'autorizzazione" è necessario votare 'sì'. Sul blog M5s diverse proteste dagli iscritti. Il ministro dell'Interno: il governo comunque va avanti

Salvini su voto piattaforma Rousseau : 'Basta che non finisce come a Sanremo' : Il vicepremier leghista, poi, sulla tenuta del Governo rassicura: 'Comunque vada, si va avanti. I pentastellati sono leali e Di Maio è corretto. Provano inutilmente a farci litigare'

Bernardelli (Grande Nord) : “Salvini come Di Maio - peggio di Wanna Marchi. Bossi? Non può che essere schifato” : “Contro questo governo comunista, che non esiste nemmeno più a Cuba. Il governo del reddito di cittadinanza, del sì euro no euro, sì Tav no Tav: ogni giorno una contraddizione”. Così Roberto Bernardelli, in occasione del primo congresso programmatico di Grande Nord. “Wanna Marchi era meglio di questi signori”. E su Salvini: “Si è dimenticato di tutto, di quello che diceva quattro anni fa. Deve rinunciare ...

Ecco come potrebbe cadere il governo - questa volta Salvini non scherza : Aria di fuoco dentro il governo tra Lega e M5S, questa volta la caduta potrebbe arrivare nel vero senso della parola Matteo Salvini è un tipo diretto, uno che non lascia molto spazio ai se e ai ma. E già giovedì sera, dopo il brusco stop imposto a sorpresa dai 5Stelle all’autonomia differenziata di Veneto, … L'articolo Ecco come potrebbe cadere il governo, questa volta Salvini non scherza proviene da BlogItalia.News.

Paolo Becchi - informazioni private sul futuro politico di Matteo Salvini : "Come finirà quel processo" : È ormai abbastanza chiaro che il Senato non darà l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini. C' è solo qualche mal di pancia nel M5S perché «il sì è nel Dna del Movimento». Ma quale Movimento? Ormai il partito di Di Maio è un partito come gli altri e Grillo è talmente "elevato"

Renzi - come Salvini - attacca la Mogherini : 'Sua influenza pari a zero' - ma la lanciò lui : Matteo Renzi e Matteo Salvini condividono il nome di battesimo e poco altro. Sono avversari politici e non fanno quasi mai nulla per nasconderlo. Si fronteggiano a livello dialettico senza esclusione di colpi. E' noto, ad esempio, come l'ex presidente del Consiglio accusi l'attuale ministro dell'Interno di preoccuparsi più del suo successo social che della sua politica da leader del Viminale. Adesso, però, grazie al suo libro è stato possibile ...

Nicola Zingaretti : “Ecco come strapperemo l’egemonia della rete a Salvini e Di Maio” : Il presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti, lancia la sua ricetta per sconfiggere, anche sui social e sul web, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il progetto di Zingaretti, spiegato a Fanpage.it, è quello di coinvolgere tutta la comunità delle primarie di marzo, legando il voto a una raccolta "di un numero di cellulare, un'email, un contatto social, per continuare l'esperienza delle primarie anche ...