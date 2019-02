Sala | senza Tav rischiamo la serie B europea

Senza un Salario minimo - il reddito di cittadinanza creerà ingiustizie nel mercato del lavoro : Il Senato ha finalmente calendarizzato le audizioni per reddito cittadinanza e salario minimo . Il rischio però è che nell'agenda politica della maggioranza venga data precedenza al reddito di cittadinanza. I due provvedimenti invece dovrebbero essere per lo meno contemporanei, per non creare situazioni paradossali e aumentare ...

Iannone mostra in video piano della sua casa : la Sala giochi lascia senza fiato : Andrea Iannone mostra orgoglioso la sua casa sui social: la sala giochi lascia a bocca aperta i fan del pilota Andrea Iannone non è certo uno di quei vip che ama condividere tanto e tutto sui propri social. Il pilota di MotoGP solo di tanto in tanto aggiorna i suoi fan con foto e video […] L'articolo Iannone mostra in video piano della sua casa: la sala giochi lascia senza fiato proviene da Gossip e Tv.

Milano - Sala : 'Senza migranti la città si ferma' e chiede un piano nazionale di inclusione : In queste ore in Italia a tenere banco è la questione Sea Watch 3 e Sea Eye. Le due navi che, da una decina di giorni, vagano nel Mediterraneo alla ricerca di un porto dove far sbarcare quarantanove migranti. L'Italia, per bocca del primo ministro Matteo Salvini, non ha alcuna intenzione di accogliere imbarcazioni che fanno capo alle Ong. A ciò si aggiunge quel decreto sicurezza che viene osteggiato dai sindaci, pronti a disobbedire e a non ...

Guerra dei dazi e rallentamento economico : crescono le proteste di operai lasciati senza Salario : Il Clb, con base ad Hong Kong, opera per sensibilizzare il mondo sulla situazione operaia in Cina e sostiene l'urgenza della nascita di sindacati liberi nel Paese. Secondo il Clb, negli ultimi tre ...

Ricetta waffle : originale - al cioccolato - Salati e senza burro : Amati in tutto il mondo ma tipici del Belgio, molto mangiati negli Stati Uniti, i waffle sono una Ricetta molto interessante da conoscere. Di norma si mangiano nella loro versione dolce ma ne esiste una anche salata, sono piuttosto semplici da preparare e deliziosi da mangiare, per merenda o al termine di una cena. Hanno una particolare forma a nido d’ape che si può ottenere quasi unicamente grazie ad un’apposita piastra che potete trovare in ...

Capodanno senza lattine né botti in piazza : multe Salate ai furbetti : Il divieto varrà in tutti i luoghi dove si svolgeranno gli spettacoli del Capodanno 2019: a Venezia in piazza e piazzetta San Marco, lungo molo di San Marco dalla Palazzina Selva al Ponte della ...

GESSATE : PRENOTANO 60 PIZZE MA NON SI PRESENTANO/ Titolare le dona ai senzatetto : sindaco Sala si complimenta : Ordinano 60 PIZZE ma non si PRESENTANO: Titolare le dona ai senzatetto. La PIZZEria di GESSATE protagonista della buona azione lodata sui social