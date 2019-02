SAILOR MOON | gli episodi italiani compiono 24 anni di messa in onda

tvsoap

: SAILOR MARS TUTTA LA VITA - Ri_Ghetto : SAILOR MARS TUTTA LA VITA - redazionetvsoap : Chi c'era quel giorno? #SailorMoon - grifoorg : Sailor Moon: quale guerriera sei? – QUIZ Sailor Moon: quale delle cinque Guerriere Sailor sei? Scoprilo con il nos… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019)Eccezionalmente, su Tvsoap.it ci occupiamo di serie animate perché il 21 febbraio 1995, dunque esattamente 24fa, in Italia debuttava, la paladina della giustizia che avrebbe cambiato per sempre il concetto di eroina.Nata dalla mente geniale della fumettista nipponica Naoko Takeuchi, la quattordicenne piagnucolona, pasticciona e dai lunghi codini biondi divenne in poco tempo l’eroina più amata dai bambini di tutto il mondo.Una serie cult che non si limitava ad essere un semplice cartone animato per bambine ma una vero e proprio inno di battaglia in difesa di molteplici temi complessi come l’amore tra persone dello stesso sesso, la lotta tra bene e male e la sete di vendetta (argomenti giudicati allora inopportuni e non adatti per un pubblico di bambini e che fece calare la censura sulle guerriere).Trasin Giappone dal 1992 al 1997, la ...