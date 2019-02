Roma | all’Olimpico attesi 50 000 spettatori per Italia-Irlanda di domenica

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Sergio Parisse in dubbio per la sfida contro l’Irlanda all’Olimpico di Roma : L’Italia ha incominciato il raduno in vista della sfida all’Irlanda, terzo match del Sei Nazioni 2019 di Rugby che andrà in scena domenica 24 febbraio (ore 16.00) allo Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri si sono ritrovati al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” e si stanno preparando per affrontare i Verdi in un incontro molto sentito. La nostra Nazionale è reduce dalle sconfitte contro Scozia e Galles e punta ...

Kolarov e Fazio formato bomber : la Roma si affida alla difesa - Bologna ko all’Olimpico : La Roma vince di misura sul Bologna allo Stadio Olimpico: i rossoblù mettono in difficoltà la squadra di Di Francesco, che però porta a casa una bella vittoria Dopo essere stata beffata 2-0 nel girone di andata dal Bologna, la Roma nel posticipo della 24ª giornata di Serie A vince 2-1 contro i rossoblù. Allo Stadio Olimpico il match inizia in salita per i giallorossi, che nel primo tempo soffrono la pressione degli avversari, che ...

La Roma sfida all’Olimpico il Bologna : il match in esclusiva su Sky : Si conclude questa sera la 24esima giornata di Serie A con un incontro che ha risvolti davvero interessanti per la classifica: la Roma, che crede fortemente nel quarto posto ha infatti la possibilità di rispondere al Milan reduce dalla vittoria in trasferta contro l’Atalanta, in casa contro il Bologna, formazione che ha l’assoluta necessità di […] L'articolo La Roma sfida all’Olimpico il Bologna: il match in esclusiva su ...

Champions League – Roma-Porto : Zaniolo show all’Olimpico - splendida doppietta del 19enne [VIDEO] : splendida doppietta di Zainiolo allo Stadio Olimpico di Roma nella sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League tra Roma e Porto L’ottavo di finale di questa sera tra Roma e Porto è iniziato all’insegna di Niccolò Zaniolo sin dai primi minuti di gioco. Il giovanissimo giocatore giallorosso è infatti il primo calciatore nato dopo l’1 gennaio 1997 a giocare un ottavo di finale di Champions League da ...

All’Olimpico contro i Dragoni alla Roma serve solo vincere : Non c’è alternativa: vittoria con tante reti di scarto. Alle ore 21:00, Stadio Olimpico, la Roma si gioca il passaggio

LIVE Roma-Porto - Champions League calcio 2019 in DIRETTA : Di Francesco punta su Zaniolo e Dzeko all’Olimpico : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Roma-Porto, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019. Allo Stadio Olimpico di Roma la formazione di Eusebio Di Francesco andrà a caccia dei tre punti contro i lusitani per sfruttare il vantaggio del fattore campo e proiettarsi al match di ritorno nel migliore dei modi. Non sarà impresa facile. La compagine allenata dall’ex giocatore della Lazio Sergio ...

Roma-Porto - Andata Champions League 2019 : all’Olimpico i giallorossi vogliono riscattare la disfatta del preliminare : Domani sera alle ore 21.00 la Roma affronterà all’Olimpico il Porto nella gara d’Andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Un avversario che sulla carta può sembrare alla portata dei giallorossi, ma che evoca subito brutti ricordi in tutti i tifosi romanisti. L’ultimo precedente tra le due squadre risale infatti ai preliminari del 2016, quando all’Andata ad Oporto terminò 1-1, ma il ritorno, all’Olimpico, fu una ...

Roma : all’Olimpico in programma 3 gare del Sei Nazioni : Roma – Ventesima edizione del Sei Nazioni di rugby, che per l’Italia ha preso il via lo scorso fine settimana con la sconfitta in Scozia per 33-20. Per questa edizione il calendario offre tre gare interne: l’Italia ospitera’ allo stadio Olimpico di Roma il Galles prima (9 febbraio) e l’Irlanda poi (24 febbraio), andra’ in Inghilterra (9 marzo) e chiudera’ in casa contro la Francia (16 marzo). Come al ...

Milan e Roma - pari e spettacolo : all’Olimpico brillano le stelle di Piatek e Zaniolo : Milan e Roma si sono divise la posta in palio questa sera all’Olimpico, un pareggio che forse può far sorridere entrambi i tecnici Milan e Roma hanno pareggiato questa sera a San Siro col punteggio di 1-1. Una gara molto bella, ben giocata da entrambe le squadre che arrivavano da momenti diametralmente opposti e rosicchiano oggi un punto dall’Inter nella corsa Champions League. La Roma, criticatissima dai propri tifosi anche ...

Roma Milan Cronaca LIVE : finisce il primo tempo all’Olimpico : 46′ finisce il primo tempo, Roma-Milan 0-1 per ora decide Piatek 45′ Ci sarà un minuto di recupero 44′ Doppio salvataggio di Donnarumma, vola su colpo di testa di Dzeko e sulla ribattuta di Schick devia a lato42′ TIro di Zaniolo dai 20 metri, ma è fiacco e Donnarumma para39′ AMMONITO SUSO per fallo su […] L'articolo Roma Milan Cronaca LIVE: finisce il primo tempo all’Olimpico proviene da Serie A News ...

LIVE Roma-Milan - Serie A 2019 in DIRETTA : scontro diretto da Champions all’Olimpico : Appuntamento alle 20:30 per il posticipo serale della 22ma giornata di Serie A: Roma-Milan. Le due compagini vengono da risultati completamente opposti in Coppa Italia: i giallorossi sono stati demoliti al Franchi dalla Fiorentina per 7-1, mentre i rossoneri hanno eliminato il Napoli al San Siro grazie alla doppietta del neo-acquisto Piatek. Sicuramente i rispettivi risultati potrebbero lasciare il segno, rispettivamente in negativo e in ...

Roma-Milan - attesi in 40.000 all’Olimpico : pronto il piano sicurezza : Prevista un'affluenza importante in vista del match clou del prossimo turno di Serie A. pronto un piano per la sicurezza. L'articolo Roma-Milan, attesi in 40.000 all’Olimpico: pronto il piano sicurezza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Coppa Italia - c’è Roma-Entella all’Olimpico : la sede del club ligure chiusa per “appuntamento con la storia” : La società ligure ha chiuso la sede nella giornata di oggi per far recare tutti i dipendenti a Roma per assistere alla partita contro i giallorossi “Chiuso per appuntamento con la storia. Forza Entella“. Questo il testo del cartello apparso oggi sulla sede della Virtus Entella a Chiavari che questa sera allo stadio Olimpico di Roma affronterà i giallorossi negli ottavi di finale di Coppa Italia. “Oggi la nostra sede resta ...