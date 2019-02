Roberto Formigoni | condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi in Cassazione

ilfattoquotidiano

: Processo Maugeri, cinque anni e dieci mesi a Roberto Formigoni - repubblica : Processo Maugeri, cinque anni e dieci mesi a Roberto Formigoni - HuffPostItalia : Roberto Formigoni condannato a 5 anni e 10 mesi in Cassazione - SkyTG24 : Formigoni, attesa Cassazione su caso Maugeri: rischia il carcere -

(Di giovedì 21 febbraio 2019), ex presidente della Lombardia e già senatore è statoto a 5e 10, con un leggero sconto di pena per prescrizione. Lo ha deciso la, che ha respinto anche gli altri ricorsi dei coimputati. Il verdetto sarà notificato alla Procura generale di Milano per l’esecuzione della sentenza.Al Celeste è contestata una corruzione fatta di cene, viaggi e gite in barca. Divertimenti e anche un acquisto agevolato di una villa in Sardegna. Tutto pagato con i soldi fuoriusciti dalla casse dell’istituto Maugeri di Pavia e dell’ospedale San Raffaele di Milano. Per questo il pm di Milano Laura Pedio durante il processo di primo grado ricordò come “70 milioni di euro” erano stati “tolti ai malati per i suoi sollazzi”. Una “serie di utilità” per favorire i due enti lombardi con delibere di giunta per circa 200 milioni di ...