Rischio manovra correttiva ma Tria frena : 'E' prematuro parlarne - non ci sono motivi di preoccupazione'. L'avvertimento dell'Ue : Il ministro dell'Economia sottolinea che mancano ancora poco più di due mesi dal confronto con la Commissione europea. Ma intanto la legge di bilancio 2019 firmata dal governo è oggetto di pesanti critiche da parte di ...

Rischio manovra bis da 9 miliardi : ma Lega e M5S fanno muro : «Poiché ci fanno ancora credito, dopotutto non va male». Forse un po' sintetica ma è questa la reazione del governo alle stime di crescita del Fmi (+0,6%) e a quelle che...

Tria rassicura : 'recessione lieve'. Rischio manovra-bis : Stando al ministro, lo status attuale dell'economia italiana è ' causato solo da fattori internazionali . Nessuno osservatore internazionale vede questo scenario [di recessione prolungata]. Anzi. Gli ...

Recessione - quanto pesa la frenata del Pil sui conti pubblici. Rischio manovra bis : La Recessione tecnica certificata dall’Istat con il dato preliminare del quarto trimestre del 2018 (-0,2%), che segue al risultato negativo del terzo trimestre (-0,1%), apre scenari non proprio rassicuranti per i conti pubblici...

Manovra : Fim Cisl - in Veneto a Rischio 9.700 posti di lavoro : Venezia, 25 gen. (AdnKronos) - La produzione di auto coinvolge, in Veneto, 176 aziende che fatturato circa 2,8 miliari di euro e occupano 9.700. Aziende di diversi settori, dal tessile al metalmeccanico, collocate soprattutto tra Vicenza, Padova e Treviso e attive nella componentistica: tessuti per

Tria a Davos : 'Nessun Rischio di una manovra correttiva' : - Il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Davos rassicura sulla situazione dei conti pubblici italiani escludendo una manovra correttiva legata al rallentamento della Crescita. "Il nostro obiettivo ...

Rischio manovra bis? Savona : 'è una malattia mentale'. Il ministro 'europatito' attacca anche Bankitalia : Credibilità delle istituzioni sempre più in pericolo. A fronte di un Matteo Salvini che tuona contro il Fondo Monetario Internazionale, definendo l'istituzione di Washington minaccia per l'economia mondiale , il ministro degli Affari europei Paolo Savona attacca Bankitalia e quelle associazioni e organi di informazioni e di analisi che temono per l'Italia l'arrivo di una manovra ...

Manovra - Cottarelli : con Reddito e Flat Tax Rischio recessione : Carlo Cottarelli, ex commissario alla Spending Review del governo Letta, a un passo dal diventare Premier lo scorso anno incaricato dal Presidente Mattarella di formare il Governo, torna a parlare ...

Tria : l'Italia non è a Rischio - Rischio sono politiche Fmi. Sbagliato parlare di manovra correttiva : Ovviamente monitoriamo come va la finanza pubblica, ma il rallentamento maggiore del previsto non comporta di per sé alcuna manovra correttiva', ha poi aggiunto il ministro dell'Economia. 'Anche ...

Manovra - Cottarelli pessimista : con Reddito di cittadinanza e Flat Tax Rischio recessione : Carlo Cottarelli, ex commissario alla Spending Review del governo Letta, a un passo dal diventare Premier lo scorso anno incaricato dal Presidente Mattarella di formare il Governo, torna a parlare ...

Manovra : per la Lombardia conto da 2 - 7 miliardi - Rischio recessione Paese (2) : (AdnKronos) - Per il senatore dem, "bisogna spostare risorse sugli investimenti pubblici, a partire dagli Enti locali; bisogna ripristinare gli incentivi di Industria 4.0, che sono stati indeboliti proprio nel momento in cui servirebbero di più ed è indispensabile spostare l'asse della Manovra verso

Pil : Cgia - poca crescita - Rischio manovra : ANSA, - VENEZIA, 19 GEN - Rispetto l'anno ante-crisi, 2007, dobbiamo ancora recuperare 4,2 punti percentuali di Pil e 19,2 punti di investimenti. Per tornare ai livelli pre crisi bisognerà attendere ...

Cgia : +0 - 8% Pil nel 2019 - Rischio manovra prima dell'estate : ... mai come quest'anno è estremamente difficile prevedere come andrà l'economia italiana". Con meno disoccupati e un po' di occupati in più - stima la Cgia - il reddito delle famiglie è destinato a ...

Rischio manovra bis : ecco le clausole 'salva spesa' in campo : A pesare, oltre alla frenata dell'economia mondiale, potrebbero essere diversi fattori. Innanzitutto l'entita' delle entrate fiscali e il gettito legato anche agli incassi del nuovo programma di ...