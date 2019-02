Reunion di Scandal nella nuova serie Whiskey Cavalier di ABC | prime foto di Bellamy Young

optimaitalia

: Reunion di #Scandal nella nuova serie #WhiskeyCavalier di ABC, prime foto di #BellamyYoung e #ScottFoley di nuovo i… - OptiMagazine : Reunion di #Scandal nella nuova serie #WhiskeyCavalier di ABC, prime foto di #BellamyYoung e #ScottFoley di nuovo i… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019)e Scott Foley danno vita ad una piccoladi, la prima in una produzione televisiva dopo la fine del political drama di Shonda Rhimes lo scorso anno, in unaABC, dal titolo.Girata tra Stati Uniti e capitali dell'Europa dell'Est, ladi spionaggio debutta ufficialmente il 27 febbraio (anche se l'episodio pilota andrà in onda in anteprima già domenica 24 febbraio, immediatamente dopo gli Oscar sempre su ABC) e vedràcome guest star al fianco dei due protagonisti Scott Foley e Lauren Cohan nel secondo episodio.Lasegue le vicende di Will Chase (Foley), agente dell'FBI dal nome in codice, che si ritrova in una relazione di odio-amore con la collega agente della CIA Frankie Trowbridge (Cohan) con cui si ritrova suo malgrado a dover lavorare.Lasi unisce al cast nel secondo ...