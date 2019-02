ilgiornale

: Fa piacere che, cifre alla mano, venga riconosciuta l'efficacia del nostro lavoro. Per la prima volta, da inizio 20… - matteosalvinimi : Fa piacere che, cifre alla mano, venga riconosciuta l'efficacia del nostro lavoro. Per la prima volta, da inizio 20… - mbwManzoni : 'Renzi venga impiccato': la bufera sul M5S. L'ex premier: 'Barbarie' - mikvhd86 : RT @Luisa62086605: #Giarrusso intervistato dal Corriere ci fa sapere che Matteo Renzi andrebbe impiccato. Cosa stona in tutto questo? Che u… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Esplode la polemica politica e, di nuovo, a finire nel mirino è il senatore Giarrusso. Sono giorni di dure tensioni sul fronte M5S-Pd e ora le parole del grillino rilasciate a La Zanzara non fanno che rinfocolare le rivalità. "Andrebbe", ha detto il pentastellato in radio riferendosi all'ex. Una frase choc che ha scatenato l'ira dell'ex segretario del Pd.Tutto nasce dal voto della giunta per le immunità del Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini. Dopo la presa di posizione del M5S (che in seguito al referendum su Rousseau) ha negato il processo per il leghista, il Pd si è scatenato accusando i pentastellati di essere finiti "sempre più nelle mani di Salvini" e di aver tradito i propri principi. "Onestà, onestà", urlavano i parlamentaeri dem a Giarrusso durante le interviste all'uscita dalla Giunta. Provocazione cui il senatore ...