Regno Unito Bimbo di 2 anni soffoca al ristorante del parco giochi | nessuno lo aiuta e

Regno Unito. Bimbo di 2 anni si soffoca al ristorante del parco giochi - nessuno lo aiuta e muore : L’inchiesta sulla morte di James Manning, 2 anni: il Bimbo inglese, originario di Battle, nell'East Sussex, si è strozzato con del cibo al ristorante del parco vacanze dove si trovava coi genitori lo scorso giugno. Lo staff non avrebbe mosso un dito per aiutarlo. Peraltro i soccorsi hanno avuto difficoltà a far passare l'ambulanza perché i cancelli della struttura erano chiusi.Continua a leggere

Il Regno Unito ha tolto la cittadinanza a Shamima Begum - che nel 2015 a 15 anni si unì allo Stato Islamico : In questi giorni nel Regno Unito si sta parlando molto di Shamima Begum, una delle tre adolescenti britanniche che nel 2015 andarono in Siria per unirsi allo Stato Islamico, e a cui martedì il Regno Unito ha tolto la cittadinanza. La

Il Regno Unito e la Germania aprono a Huawei : «Rischio gestibile» : Luce verde nel Regno Unito per Huawei. Con questo titolo il Financial Times ha annunciato l'apertura del governo di Londra al colosso delle telecomunicazioni cinese. Per il National Cyber...

Nel Regno Unito anche tre parlamentari Conservatrici hanno lasciato il proprio partito per unirsi al nuovo gruppo indipendente : Mercoledì mattina tre parlamentari del partito Conservatore britannico hanno annunciato di avere lasciato il proprio partito: si uniranno al gruppo parlamentare indipendente istituito lunedì da sette – otto da stamattina – parlamentari che facevano parte del partito Laburista. La scissione

Facebook sotto accusa nel Regno Unito come criminale digitale : Un rapporto parlamentare indica l’azienda come responsabile di violazioni della privacy e chiede una regolamentazione indipendente dei contenuti. Leggi

Bridlington - Regno Unito : ragazzo di 12 anni investito mentre attraversava la strada : Direttamente dal Regno Unito la straziante storia di Katie Jo Tolley, che, in 11 anni, ha perso i tre uomini della sua vita, ultimo dei quali il figlio, appena dodicenne. Taylor, 12 anni, investito da un auto, non ce l'ha fatta Stava semplicemente attraversando la strada, Taylor, un ragazzo di 12 anni, quando un auto lo ha preso in pieno. È successo a Bridlington, una piccola città dell'Est Riding of Yorkshire, in Inghilterra: molto ...

Honda chiude l'impianto di Civic in Regno Unito e manda a casa 3.500 persone : Honda lascia il Regno Unito mettendo a rischio ben 3.500 posti di lavoro . Ad essere colpito è lo stabilimento di Swindon nel Sud-Ovest dell'Inghilterra, dove vengono prodotte la Civic ed il crossover ...

Huawei non fa paura al Regno Unito - la multa di Sky - l'agenda di oggi : ... così da proteggersi al meglio dagli attacchi futuri, ormai quasi inevitabili, siano essi di natura politica o criminale". Sky multa di 7 milioni a Sky . L' Antitrust ha chiuso l'istruttoria ...

Honda chiuderà una grossa fabbrica di auto nel Regno Unito a causa di Brexit : La causa automobilistica giapponese Honda Motor Co. ha deciso di chiudere una sua importante fabbrica nel Regno Unito. L’impianto si trova a Swindon, nell’Inghilterra sud occidentale, e al momento ci lavorano 3.500 persone. Il deputato britannico del collegio di Swindon,

Burberry a Londra celebra il Regno Unito : Brexit crea grande preoccupazione nel settore della moda, che ha un'importanza crescente per l'economia britannica, come ha sottolineato Caroline Rush, chief executive del British Fashion Council , ...

Regno Unito : 7 parlamentari lasciano partito laburista : I sette parlamentari ritengono che la policy del partito sia stata "dirottata dalla politica dell'estrema sinistra". "La prova del tradimento del partito laburista nei confronti dell'Europa è ora ...

Regno Unito - 18enne finisce in coma e si risveglia con una bimba : “Non sapevo di essere incinta” : La studentessa 18enne Ebony Stevenson è andata a letto con un fortissimo mal di testa e si svegliata quattro giorni dopo da neomamma. Durante la gravidanza ha sempre avuto un ciclo regolare e non ha sviluppato il classico pancione. Secondo i medici è affetta dalla cosiddetta 'utelus didelphys' in cui la donna ha due uteri. Mamma e figlia stanno benissimo.Continua a leggere

Meghan Markle - vittima di una caccia alle streghe nel Regno Unito e remake del film in cui faceva la «bad girl» : L'Observer ha dedicato a questo «fenomeno» un ampio servizio titolando: «Tormentare Meghan Markle si è trasformato nello sport nazionale di cui non c'è da vantarsi». Ogni gesto, ogni comportamento ...

Google Pay aggiunge il supporto a nuove banche in Italia - Regno Unito - Spagna e altri Paesi : L'elenco di banche supportate da Google Pay è in continua espansione e lo scorso mese è stato aggiunto il supporto a diversi nuovi istituti L'articolo Google Pay aggiunge il supporto a nuove banche in Italia, Regno Unito, Spagna e altri Paesi proviene da TuttoAndroid.