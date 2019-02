REDDITO DI CITTADINANZA E MIGRANTI | ASGI | ' DISCRIMINATORIO E ILLOGICO'

REDDITO di cittadinanza - maxi sanzioni a chi impiega beneficiari in nero : Reddito di cittadinanza e Quota 100 , in commissione Lavoro del Senato è ripreso l'esame degli emendamenti al decretone . Intanto ieri sera sono state approvate alcune modifiche sulle offerte di ...

Inps - il padre del REDDITO di cittadinanza Tridico commissario e poi presidente. Francesco Verbaro sarà il suo vice : sarà Pasquale Tridico, l’economista considerato “padre” del reddito di cittadinanza e a cui Luigi Di Maio aveva offerto il ministero del Lavoro, a guidare l’Inps post Boeri. Il mandato del bocconiano nominato nel 2014 da Matteo Renzi è scaduto sabato scorso e oggi il consiglio dei ministri ha ufficializzato la scelta di Tridico come commissario in attesa della riforma della governance dell’istituto, al cui vertice ...

REDDITO CITTADINANZA - sindacati : Lega vuole penalizzare immigrati : Roma, 21 feb., askanews, - 'Una misura ulteriormente discriminatoria nei confronti degli immigrati che si troveranno, purtroppo, di fronte a nuovi ostacoli per accedere al Reddito di cittadinanza'. ...

REDDITO CITTADINANZA - sindacati : Lega vuole penalizzare immigrati : Roma, 21 feb., askanews, - "Una misura ulteriormente discriminatoria nei confronti degli immigrati che si troveranno, purtroppo, di fronte a nuovi ostacoli per accedere al Reddito di cittadinanza". ...

Batosta sul governo : perché l'Ue boccia REDDITO di cittadinanza e quota 100 : Secondo un report della Commissione Europea, la legge di bilancio del governo italiano avrà effetti negativi sull'economia...

REDDITO di cittadinanza : arriva la stretta sugli extracomunitari - servirà timbro consolato : Per i cittadini extra-comunitari potrebbe diventare più difficile accedere al Reddito di cittadinanza. Questo perché la Commissione Lavoro di Palazzo Madama ha approvato un emendamento della Lega di Matteo Salvini che, espressamente, prevede che, per ottenere il sussidio, sarà necessario ottenere una certificazione circa la reale consistenza del proprio Reddito e del proprio patrimonio nonché della composizione del nucleo familiare. Questa ...

Domanda REDDITO di cittadinanza : modulo Inps - requisiti e dove farla : Domanda Reddito di cittadinanza: modulo Inps, requisiti e dove farla dove fare Domanda per il Reddito di cittadinanza Il Reddito di cittadinanza è certamente, con Quota 100, una delle novità più importanti del 2019. Si concretizzano in effetti due delle principali promesse fatte in campagna elettorale della forze politiche attualmente al Governo. Infatti se la Lega ha battuto molto sul superamento della riforma Fornero, il MoVimento 5 ...

REDDITO di cittadinanza : Isee 2019 a rischio - mancano i soldi ai Caf : Reddito di cittadinanza: Isee 2019 a rischio, mancano i soldi ai Caf Isee 2019 per Reddito di cittadinanza a rischio? Il Reddito di cittadinanza ha aumentato considerevolmente il lavoro dei Caf. Per i quali i soldi dati non bastano più. La richiesta è di 30 milioni di euro per sbrigare le 2 milioni di pratiche in più rispetto allo scorso anno. Sono infatti più di 8 milioni i modelli Isee da compilare e, in più, da inviare all’Inps da parte ...

REDDITO CITTADINANZA - a familiari disabili lavoro solo entro 100 Km : I familiari di persone disabili saranno tenuti ad accettare un'offerta di lavoro solo se entro i 100 chilometri dalla loro residenza. Lo prevede un emendamento della Lega al Decretone, approvato in ...

REDDITO di cittadinanza : tra i documenti da preparare l'Isee : Dal 6 marzo sarà possibile inviare la domanda per il Reddito di cittadinanza, il 'cavallo di battaglia' del M5S e l'argomento di interesse di tanti italiani, ormai da mesi discusso e ridiscusso. Prima di tutto, per poter accedere al Reddito, occorre avere un Isee inferiore a 9.360 euro, ma più precisamente, il Reddito annuale di uno che vive da solo deve essere inferiore a 6.000 euro, mentre quello di una famiglia (per coppia con 4 figli minori) ...

Tridico - il 'padre' del REDDITO di cittadinanza : Il commissario Inps. Professore di Economia politica all'Università di Roma Tre, Pasquale Tridico, a meno di sorprese dell'ultima ora, sarà il nuovo presidente dell'Inps. Il successore di Tito Boeri è il 'padre' del reddito di ...

Tridico all'Inps : per il dopo Boeri c'è il papà del REDDITO di cittadinanza : Pasquale Tridico è il consulente di Luigi Di Maio per il reddito di cittadinanza. Con Tridico alla direzione dell'Inps Di...

REDDITO di cittadinanza - stretta sugli extracomunitari : serve certificazione del consolato | Pd : esame farsa : E' quanto prevede un emendamento della Lega al "decretone". I rifugiati politici sono esentati dall'obbligo di certificazione

REDDITO di cittadinanza - come è cambiato con le modifiche del Parlamento : Il decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100 è destinato a subire modifiche in Parlamento: ora il testo è in discussione in commissione Lavoro al Senato e, in seguito all'intesa raggiunta tra Lega e Movimento 5 Stelle, alcuni emendamenti sono saltati mentre altri sono stati confermati e verranno approvati.Continua a leggere