Red Dead Online: Nuove modalità in arrivo

gamerbrain

: Red dead redemption 2 é infinito? - LeonLovesYou : Red dead redemption 2 é infinito? - Glinformati : Red Dead Online: uno sguardo sulle novità dell'update del 26 febbraio - GLI INFORMATI - -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Rockstar è lieta di annunciare l’dimodalità di gioco per Red, le quali saranno disponibili a partire dal 26 Febbraio, in concomitanza con il rilascio di un nuovo aggiornamento.Lemodalità inper RedTra lemodalità troviamo:Evento Free Roaming “Oro degli Stolti”, in cui i giocatori dovranno competere per il controllo di un Elmo d’oro, abbattendo coloro che lo indossano e ottenendo punti per il suo possesso Sfide di Pesca suddivise in fiume, paludi e lago. I giocatori riceveranno l’attrezzatura necessaria da utilizzare nelle sfide, saranno immuni al fuoco e ad altri criminali, colui che pescherà la quantità di pesce maggiore vincerà la Sfida 3Rese dei conti intitolate Tutto in Fumo, Bottino di Guerra e Scorribanda, nelle quali i ...