Quando la pittura inventò l’uomo | Antonello da Messina a Milano

(Di giovedì 21 febbraio 2019) L'ignoto marinaio ci guarda e in quel suo sorriso enigmatico ci pare di cogliere una chiara somiglianza, che però resta indefinita, senza un soggetto preciso, come ha scritto Leonardo Sciascia: somiglia e basta. L'aneddoto può essere un modo per provare a entrare nella grande mostra che Palazzo Reale adedica adda, maestro universale del Rinascimento, con l'esposizione di oltre la metà delle sue opere arrivate fino a noi."La mostra suda- ha detto ad askanews il curatore Giovanni Carlo Federico Villa - è sempre giudicata una mostra impossibile, sono infatti solo 35 le sue opere autografe e sono protagoniste nelle grandi collezioni mondiali e ogni museo considerauna delle sue icone, quindi potete immaginare la complessità: una mostra di questo tipo richiede 2-3 anni di ampie trattative basate su un progetto scientifico, cioè ...