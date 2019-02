Pubblica amministrazione - Consulta su redditi online : incostituzionale obbligo pubblicazione : È incostituzionale l’obbligo generalizzato di Pubblicare online i dati su reddito e patrimonio dei dirigenti pubblici: vale solo per gli “apicali”. Lo ha deciso la Consulta, con la sentenza numero 20 depositata oggi (relatore Zanon), che fa cadere l’obbligo di Pubblicare o line i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali. Con la sentenza la Corte ...

Intelligenza artificiale e blockchain volano di innovazione per la Pubblica amministrazione : ... sia per quanto riguarda il mondo delle imprese private, sia per la Pubblica amministrazione «blockchain e Intelligenza artificiale sono tecnologie a valenza sistemica sostiene Enrico Cereda, ...

La ministra Bongiorno alle prese con la riforma della Pubblica Amministrazione : La ministra della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, in questi mesi di Governo è più volte intervenuta sui problemi della Pubblica Amministrazione e sono state attuate una prima serie di norme, mentre altre sono in cantiere o all'esame del Parlamento. Le direttrici su cui si sta muovendo riguardano da una parte la manutenzione e la corretta applicazione delle riforme precedentemente approvate, ma anche il rilancio delle politiche ...

Concorsi pubblici 2019 : bandi Pubblica amministrazione in uscita : Concorsi pubblici 2019: bandi pubblica amministrazione in uscita Concorsi 2019: pubblici ed enti C’è grande attesa per la Legge di Bilancio 2019, che al suo interno presenterà diverse novità legate ai nuovi bandi di concorso di prossima pubblicazione relativi ai Concorsi pubblici 2019. I bandi di concorso in uscita saranno utili per entrare a lavorare nella pubblica amministrazione. Diversi sono i comparti che assumeranno personale il ...

Concorsi pubblici 2019 : bandi Pubblica amministrazione in uscita : Concorsi pubblici 2019: bandi pubblica amministrazione in uscita Concorsi 2019: pubblici ed enti C’è grande attesa per la Legge di Bilancio 2019, che al suo interno presenterà diverse novità legate ai nuovi bandi di concorso di prossima pubblicazione relativi ai Concorsi pubblici 2019. I bandi di concorso in uscita saranno utili per entrare a lavorare nella pubblica amministrazione. Diversi sono i comparti che assumeranno personale il ...

Bongiorno : nessun navigator da concorsi Pubblica amministrazione : I navigator, che dovranno occuparsi di formare e trovare le offerte di lavoro ai destinatari del reddito di cittadinanza, non possono essere presi dalle liste dei vincitori di concorso della Pubblica amministrazione. Lo ha spiagato durante un question time alla Camera la ministra per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno. "Con specifico riguardo ad attività di Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, che si occuperà ...

Inaugurazione anno giudiziario - il Presidente Tanisi : 'In aumento i reati contro la Pubblica amministrazione' : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Anche l'Europa chiede alla Pubblica amministrazione di saldare i conti con le imprese : Non è solo un problema italiano , e il Parlamento europeo propone delle misure per aiutare le migliaia di Pmi e startup nell'Ue che falliscono ogni anno in attesa del pagamento di crediti dovuti Anche ...

Cgia - Pubblica amministrazione da incubo : in Europa solo la Grecia peggio di noi : Teleborsa, - Pubblica Amministrazione in Italia, un vero disastro. Nell' Eurozona solo la Grecia sta peggio dell'Italia. E' il risultato dell'elaborazione, riferita al 2017, realizzata dalla Cgia di ...

Cgia - Pubblica amministrazione da incubo : in Europa solo la Grecia peggio di noi : Pubblica Amministrazione in Italia, un vero disastro. Nell' Eurozona solo la Grecia sta peggio dell'Italia. E' il risultato dell'elaborazione, riferita al 2017, realizzata dalla Cgia di Mestre su dati ...

Pubblica amministrazione - presto impronte digitali contro l’assenteismo : "Fino ad ora il metodo usato per combattere l'assenteismo nella Pubblica amministrazione e' stato quello di applicare delle sanzioni dopo aver avuto la prova dell'assenza. Io, invece, voglio prevenire". Lo ha detto Giulia Bongiorno, ministro per la Pubblica amministrazione, intervistata da Myrta Merlino a "L'aria che tira", su La7. "Si introdurra' il sistema di rilevazione della presenza in ufficio attraverso le impronte digitali, perche' ...

Lezzi : 'L'autonomia regionale serve a migliorare l'efficienzea della Pubblica amministrazione' : 'L'autonomia non va ad indebolire l'unità nazionale ma vuole rendere più efficienti le amministrazioni regionali'. Questo governo intende 'ripristinare un equilibrio nel nostro Paese: non esiste la ...

scuola umbra amministrazione Pubblica - bilancio 2018 più che positivo : 20mila partecipanti e 18mila ore di alta formazione : ... dell'impegno profuso da dipendenti e collaboratori della scuola e della levatura del personale docente proveniente dal mondo accademico e delle professioni, dal Ministero dell'Economia e delle ...

Pubblica amministrazione - niente proroga graduatorie : gli idonei non saranno assunti : Decine di migliaia di idonei a concorsi pubblici vedono svanire tutte le loro speranze di assunzione nella Pubblica Amministrazione: nella manovra, infatti, non è inserita la proroga delle graduatorie formate prima del 2010 e ci sono paletti per quelle approvate successivamente. E' polemica da parte del Comitato nazionale degli idonei.Continua a leggere