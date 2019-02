Psoriasi | illegale la ' miracolosa' Aur Derm Crema secondo l' Aifa

Blastingnews

: RT @Adnkronos: Sul web #crema 'miracolosa' per la #psoriasi, ma è illegale - CheSuccedeOggi : RT @Adnkronos: Sul web #crema 'miracolosa' per la #psoriasi, ma è illegale - Consumatrici : Venduta online crema 'miracolosa' contro la psoriasi, l'Aifa: 'È illegale' - Quasimezzogiorn : Salute – Allarme dell’Agenzia del Farmaco: Aur Derm Crema contro la psoriasi è illegale -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Lacontro laAurl', l'Agenzia italiana del farmaco. Pubblicizzata come '' per la cura e nel trattamento die diatiti, la Aurrisulta essere, invece, un medicinaleper due motivi: non ha autorizzazione alla commercializzazione e contiene sostanze 'proibite'.Aurcontro lae non èL'ha stabilito che la tanto pubblicizzataAure non deve essere venduta. Due i motivi seri alla base di questa analisi. Il primo riguarda le autorizzazioni alla commercializzazione. Lain questione, infatti, non possiede la regolare autorizzazione alla commercializzazione sia in Italia che nella Comunità Europea. Con la vendita dellapresunta '', quindi, si commette una violazione alla normativa vigente, il decreto ...