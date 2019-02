PSG ha nuovo sponsor da oltre 50 milioni

PSG - che colpo a Old Trafford Il nuovo Ajax sulla strada Real : Decisivi due campioni del mondo: Kimpembe e Mbappe affondano De Gea, mentre l'ex Di Maria litiga e non se le manda a dire con il pubblico inglese. È la notte nera invece di Paul Pogba, che finisce ...

PSG - nuovo stop per Verratti : United a rischio : La gara con il Bordeaux di Ligue 1 che si giocherà sabato prossimo, ma soprattutto il match d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester United in programma martedì 12 ...

Napoli - il PSG non ha abbandonato Allan. A giugno nuovo assalto? : Carlo Ancelotti deve far fronte a diversi problemi con il suo Napoli. A partire da alcune voci che riguardano da vicino alcuni calciatori.Neanche il tempo di mettere in archivio la sessione di calciomercato invernale che il Napoli deve continuar a far fronte a due situazioni delicate. La prima riguarda Marek Hamsik, molto tentato dalla ricca proposta del Guangzhou R&F (ha fino al 28 febbraio per decidere). La seconda, invece, è quella più ...

PSG in ansia per Neymar - nuovo infortunio al piede : Secondo i media locali il calciatore più costoso del mondo era in lacrime mentre lasciava il campo mercoledì sostituito da Moussa Diaby. Il Psg non si è espresso sulla possibilità che Neymar giochi ...