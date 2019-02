Pronostico Levante vs Real Madrid, La Liga 24-02-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

: Celta-Levante, Liga: pronostico e probabili formazioni - Leggi qui - Ftbnews24 : Celta-Levante, Liga: pronostico e probabili formazioni - Leggi qui - cassapronostici : Pronostico Celta de Vigo – Levante sabato 16 febbraio 2019 -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) La, 25^ giornata,di, domenica 24 febbraio. Consigli per la tua scommessa vincente.della partita, domenica 24 febbraio. Le due squadre arrivano da risultati opposti: la formazione guidata in panchina da Paco Lopez ha vinto in casa del Celta Vigo, mentre quella di Santiago Solari è stata sconfitta al ”Bernabeu” per 2 a 1 dal Girona. All’andata ilsbancò il Santiago Bernabeu vincendo 2-1 e contribuendo all’esonero di Julen Lopetegui alCome arrivano?Ilè tornato alla vittoria dopo tre turni travolgendo il Celta Vigo con il risultato di 4-1 al ”Balaidos”. I ragazzi di Paco Lopez hanno approfittato della superiorità numerica a causa dell’espulsione di Ryad Boudebouz al minuto 49. Occupa la dodicesima ...