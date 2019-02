Primo Levi | la lettera inedita | Le SS ci radono | tatuano e vestono di stracci | non

La testimonianza inedita di Primo Levi : “Non eravamo più uomini” : Carissimi zii e cugini, sono stato delegato dalla famiglia per scrivervi, cosa che faccio molto volentieri anche perché credo di essere quello che ha le cose più interessanti da raccontare. Penso che già sappiate del mio ritorno, e inoltre che abbiate idea di cosa era l’Italia di due anni fa, ed un anno fa. Ciò premesso, ecco un riassunto della mia...

Primo Levi letto da Fabrizio Gifuni il 21 febbraio nel campo di concentramento di Fossoli : Al campo di concentramento di Fossoli , frazione di Carpi in provincia di Modena, , allestito dagli italiani nel 1942, il 21 febbraio alle 18 si aprono le celebrazioni per il centenario della nascita ...

Fossoli : una lettura di Fabrizio Gifuni apre il centenario di Primo Levi : Ci ha regalato in tal modo un preziosissimo codice del futuro, scritto con la precisione dell'uomo di scienza e lo stile del grande letterato. Sono certo che la lettura di Fabrizio Gifuni ci ...

Così Primo Levi iniziò a unire scienza e letteratura : ... una vita dopo la morte, ma che vita può mai esserci senza ciò che permette la vita, ossia proprio la materia? Ma talmente è forte in noi questo rifiuto da rifiutare la scienza, e da esserci ...

Tornare alla lezione di Primo Levi per difendere valori e conquiste che ci appartengono : Ci ritroviamo nel terzo millennio, di nuovo, di fronte all'immensa domanda esistenziale che pose al mondo Primo Levi. Chiedersi se l'uomo esista significa essere coscienti di quali siano le condizioni minime di civiltà in base a cui possiamo dirci umani. L'uomo esiste solo se si fa garante e portatore di diritti e di fratellanza.Il 2019 segna il centenario della nascita di Primo Levi (Torino 1919-1987). Non mancheranno occasioni e ...

Giorno della Memoria - al Palladium il 28 gennaio maratona dedicata a Primo Levi : Tra gli ospiti Edoardo Albinati e Ilaria Cucchi Al Teatro Palladium di Roma le celebrazioni per il Giorno della Memoria continuano lunedì 28 gennaio con “Dall’alba al tramonto”: una lettura collettiva, integrale e continuativa del libro Se questo è un uomo di Primo Levi. L’evento è organizzato dalla Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili, dall’Università degli studi di Roma Tre e dal Centro Culturale ...

Battisti - sfogo dal carcere : "Sono stato umiliato - ora leggo Primo Levi" : Cesare Battisti parla per la prima volta dal carcere di massima sicurezza a Oristano. L'ex terrorista dei Pac ha rilasciato una serie di dichiarazioni riprese dall'agenzia AdnKronos."Non sono piu' la persona che ero 40 anni fa e non mi riconoscono in come mi raccontano", esordisce il detenuto estradato dal Brasile all'inizio di gennaio. Proprio rispetto al periodo trascorso in Sud America, Battisti precisa: "Non ero latitante, avevo documenti in ...

Lg - ecco il Primo televisore avvolgibile/ Lo schermo si arrotola e sparisce : Lg, ecco il primo televisore avvolgibile. E' stato presentato al Ces 2019 di Las Vegas il TV OLED 8K 65 R: lo schermo si arrotola e sparisce

Da LG il Primo televisore che si arrotola e sparisce come per magia : LG Signature OLED TV R LG Signature OLED TV R LG Signature OLED TV R LG Signature OLED TV R LG Signature OLED TV R LG Signature OLED TV R LG Signature OLED TV R La tecnologia del futuro è in scena in questi giorni a Las Vegas, al CES (Consumer Electronics Show), una delle vetrine più importanti al mondo dedicate al settore dell’hi-tech che ormai abbraccia casa, mobilità, lavoro, tempo libero, sport e benessere. Tra le tante novità presentate val ...

LG OLED TV R - il Primo televisore che si arrotola e scompare : Dall'avvento dell'alta definizione e delle cornici sempre più sottili, i televisori hanno cominciato a crescere in dimensione e in risoluzione, con i consumatori intenti a chiedere un'esperienza di visione sempre più immersiva. Il compromesso fu raggiunto sotto forma di un grande rettangolo nero che domina la stanza quando la tv non è in uso, ma da allora si cerca di rendere i televisori meno invasivi e ...

Ventimiglia - a gennaio esce il Primo singolo di Gabriele Ruggeri : 'Tratta la comunicazione nella televisione' foto : Parla della storia di un ragazzo che si trova al centro di un fatto di cronaca nera e viene identificato come oggetto da vendere. La sua storia può fare ascolti, finché non possono spremere più ...