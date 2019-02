Precoci | scadenza il 1° marzo per le istanze di accesso alla quiescenza anticipata

Blastingnews

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Venerdì prossimo, primo giorno del mese diè fissata una importanteper molti lavoratori che potrebbero sfruttare la quota 41 per accederepensionemente. Entro tale data infatti scadono le richieste dipensionecon la misura destinata ainata con l’ultimo governo Gentiloni. Si tratta di una misura strutturale, ormai entrata nell’ordinamento ma la cui istanza di verifica del dirittopensione, che è propedeuticavera e propria domanda di pensione, va presentata entro laprefissata.Gli interessati devono fare presto La domanda inriguarda la richiesta da presentare all’Inps circa la certificazione del diritto. Con la domanda in pratica, si va a chiedere all’Istituto di Previdenza Sociale di confermare che il richiedente abbia davvero i requisiti necessari per centrare la ...