scuolainforma

: Precari, super punteggio nelle GM per chi ha insegnato nelle scuole statali: news 22/2 - scuolainforma : Precari, super punteggio nelle GM per chi ha insegnato nelle scuole statali: news 22/2 - orizzontescuola : Precari, super punteggio per graduatorie di merito prossimo concorso: approvato in commissione - TecnicaScuola : Concorso scuola 2019, emendamento: per i precari super valutazione del servizio - -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Importante novità per i docentidi III fascia d’Istituto che parteciperanno al prossimo concorso a cattedra. La clamorosa novità ha avuto corso ieri in tarda serata, dopo l’approvazione di un emendamento a firma del Senatore Mario Pittoni favorevole ai docentiche parteciperanno al prossimo concorso.Nello specifico, si tratta dell’assegnazione di un ‘’ (fino al 50%) per quei docenti(candidati al prossimo concorso) che hanno prestato servizio presso le istituzioni scolasticheSvolta per i docenti: unper chi haL’emendamento, presentato in occasione della conversione in legge del Decreto sulle “Pensioni quota 100 e reddito di cittadinanza”, è stato approvato quasi all’unanimità dai componenti dell’XI Commissione Lavoro del Senato.La tematica trattata, per la prima ...