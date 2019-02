Polizia Stradale | “ritirare subito la patente a chi usa lo smartphone in auto”

La storia di Pina - cagnolina abbandonata in strada - salvata dalla Polizia Stradale e "arruolata" : Si chiama Pina ora, la cagnolina trovata dalla polizia stradale di Trapani sull'autostrada A29 che vagava sulla corsia di sorpasso e che ora è stata "arruolata". Una pointer di un anno, abbandonata e sola, che ha subito colpito gli agenti i quali hanno deciso di adottarla, come riporta il Corriere della sera, e di sottrarla a un infelice destino. Pur di non abbandonarla in canile, hanno deciso così che Pina, il nome che le hanno ...

Polizia : Sicilia - inaugurazione nuovi locali Stradale Buonfornello : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - Cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali della Sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello (Palermo), questa mattina alle ore 11. La struttura inaugurata per la prima volta il 20 ottobre 1973 come “Distaccamento di Polizia Stradale”, assunse poi la denominazione d

Incidente - muore un agente della Polizia stradale : Il gravissimo sinistro è avvenuto in via Leonardo da Vinci. La vittima è l'assistente capo Fabio Baratella

Neve e ghiaccio in Alto Molise - 500 interventi della Polizia Stradale : Basse temperature e precipitazioni in atto, il compito delle forze dell'ordine è delicato e impegnativo. La raccomandazione è sempre quella di usare la massima prudenza ISERNIA. Ancora Neve in Alto ...

Milano : morto in moto - pm chiede omicidio stradale per funzionario Polizia : Milano, 23 gen. (AdnKronos) - La procura di Milano ha contestato l'omicidio stradale nell'udienza preliminare a carico di un funzionario di polizia accusato di aver provocato la morte di Nicolò Luckenbach, 32enne videomaker e musicista, deceduto il 18 dicembre 2017 in viale Tibaldi a Milano mentre e

Orte - cammina al centro dell'A1 : salvato dalla Polizia stradale : stato rintracciato dalla polizia stradale di Orvieto mentre camminava al centro della carreggiata, lungo l'A1 nei pressi di Orte, un trentacinquenne della provincia di Roma la cui scomparsa era stata ...

Cammina al centro della A1 : salvato dala Polizia stradale : Grande paura sulla A1, nei pressi di Orte, dove un uomo Camminava al centro della carreggiata autostradale. E’ stato rintracciato dalla polizia stradale di Orvieto: si tratta di un trentacinquenne della provincia di Roma la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari il 6 gennaio. L’uomo, in forte stato confusionale, è stato segnalato agli agenti da alcuni automobilisti, che lo avevano notato percorrere verso sud la carreggiata ...

Roma : trovati con 1 - 5 kg di droga - Polizia Stradale esegue arresto : Roma – Nella tarda mattinata di ieri, gli agenti della polizia di Stato in servizio presso la Sezione polizia stradale di Roma – Sottosezione di Roma Est ed in servizio di vigilanza autostradale sulla tratta dell’A24 Ponte di Nona/ Tangenziale Est, a seguito di segnalazione del C.O.A., si portavano in prossimita’ dello svincolo Togliatti dove, giunti al chilometro 0+700, notavano 4 persone camminare in fila indiana sul ...

Incidente sull'A18 tra Catania e Messina : tre morti - tra cui l'agente di Polizia Stradale Angelo Sapadaro : Tre persone sono morte e almeno altre due sarebbero rimaste ferite in un Incidente stradale avvenuto sull'autostrada A18 Catania-Messina, all'altezza del centro abitato di Scaletta Zanclea, che ha coinvolto un tir e un'automobile. Lo ha reso noto la polizia stradale di Messina, aggiungendo che una delle vittima è un collega che si trovava sul posto per un precedente Incidente. Il poliziotto sarebbe stato investito in pieno da un'auto. Sul ...

Latitante dal 2015 e con falsi alias - arrestato dalla Polizia Stradale : Sono serviti il fiuto e l'occhio clinico della pattuglia della Polizia Stradale di Orvieto per intercettare D.A., classe 1982, di origini albanesi ma residente in Emilia Romagna, alla guida di una ...

Polizia Stradale : nel 2018 aumentano gli incidenti - ma calano le vittime : Un termine di confronto dell'andamento è offerto dall' Istat che, nella stima preliminare dei primi sei mesi del 2018 , dati Polizia di Stato, carabinieri e Polizia municipale, , ha rilevato, rispetto ...

Polizia Stradale : nel 2018 aumentano gli incidenti - ma calano le vittime : In netta diminuzione i sinistri mortali. Tra i 1.618 deceduti (20 in meno del 2017) sono compresi i 43 morti del ponte Morandi

Soldi in cambio della multa : arrestati a Roma due agenti della Polizia stradale : Corruzione, concussione, truffa aggravata e falso. Per questi reati, commessi 13 volte nell’arco di soli tre mesi, due agenti della polizia stradale sono finiti in manette a Roma. I poliziotti, che chiedevano Soldi agli automobilisti per chiudere un occhio sulle multe, erano diventati un vero e proprio incubo per gli automobilisti che transitavano ...

Al casello imbocca l’autostrada A11 contromano - 75enne fermato dalla Polizia stradale : L'automobilista distratto è stato bloccato dalla polizia stradale prima che potesse provocare un incidente molto pericoloso per sé e gli altri conducenti. .Per lui è scattato il ritiro della patente e della carta di circolazione, una multa di circa 8mila euro.Continua a leggere