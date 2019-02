Point Break | Italia 1 Streaming video del film | 21 febbraio 2019 | oggi

Breakfast Point è un’app dedicata agli amanti della colazione fuori casa : Breakfast Point è un'applicazione che permette agli esercenti di bar, caffetterie e pasticcerie di far conoscere il loro locale ad un grande bacino di potenziali clienti e agli utenti di scoprire dove fare la colazione preferita. Attraverso il servizio di geo-localizzazione gli utenti possono trovare il locale più vicino e adatto per una colazione tradizionale, vegana, senza glutine, tipica regionale e così via, selezionando le categorie e le ...

Point BREAK/ Su Italia 1 il remake del film del 1991 - oggi - 21 febbraio 2019 - : Il film POINT BREAK sarà proiettato il giorno 21 febbraio 2019 su Italia 1, alle ore 21.25. La pellicola appartiene al genere dei lungometraggi d'azione.

Point Break remake film stasera in tv 21 febbraio : cast - trama - curiosità - streaming : Point Break è il film stasera in tv giovedì 21 febbraio 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Point Break film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 27 gennaio 2016 GENERE: Azione, Thriller ANNO: 2015 REGIA: Ericson Core cast: Luke Bracey, Edgar Ramirez, Ray ...