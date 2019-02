Pistocchi | “Pessima Juve Sceneggiata Bonucci | lo fece anche Chiellini”

juvedipendenza

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Maurizio, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per lanciare una stoccata contro lantus e nello specifico contro, reo di aver simulato per far annullare il gol del vantaggio dell’Atletico. Il noto giornalista ha poi colto l’occasione per fare un’analisisul match e sul gioco dellantus. Leggi: Pagelle … More