Pioggia e neve in Pakistan | almeno 16 morti in 48 ore

Meteo - tornano Pioggia e neve : aria fredda in arrivo - ecco dove e quando : tornano freddo, pioggia e neve : lo afferma il team del sito ilMeteo.it , che comunica che partendo dal Nord la rotazione dei venti dai quadranti Nord-Occidentali faborirà un rapido e generale ...

Pioggia mista a neve sulla SR509 di Forca D’Acero : attivi mezzi spazzaneve e spargisale : Pioggia mista a neve sulla strada regionale 509 di Forca D’Acero. attivi mezzi spazzaneve e spargisale dal km 13+000 al km 9+680: lo segnala Astral Infomobilità. L'articolo Pioggia mista a neve sulla SR509 di Forca D’Acero: attivi mezzi spazzaneve e spargisale sembra essere il primo su Meteo Web.

Perturbazione dal nord Europa in transito sulla Penisola - in arrivo Pioggia e neve : Roma - Anticiclone ancora in forma a ridosso del secondo weekend di febbraio e tempo in gran parte stabile sull'Italia. Tuttavia sin da sabato si inizieranno a scorgere i primi segni di cedimento che si manifesteranno con infiltrazioni umide dal Tirreno verso la Toscana, in serata anche sul Lazio, con le prime pioviggini. Tra domenica e lunedì' invece deciso smantellamento dell'alta pressione e passaggio della parte più ...

Meteo - torna il maltempo : due giorni di Pioggia e neve sull’Italia : Un veloce passaggio perturbato a partire da oggi porterà una fase di maltempo specie al Centro Nord con piogge sparse su Liguria, Toscana e nevicate abbondanti sulle Alpi. Lunedì il fronte perturbato si sposterà dapprima al Cento e poi anche al Sud portando rovesci in particolare su Abruzzo, Molise, Puglia e Campania, Calabria.Continua a leggere

Ritorna il maltempo : Pioggia e vento in arrivo e neve sulle Alpi : ROMA - La primavera può attendere: le temperature miti di queste ore e il sole stanno per lasciarci, almeno per qualche giorno. Una perturbazione in arrivo dall'Atlantico supererà nelle prossime ore ...

Ritorna il maltempo : Pioggia e vento in arrivo e neve sulle Alpi : Perturbazione atlantica in arrivo sull'Italia: ma veloce com'è arrivata si sposterà al sud per poi passare

Meteo - weekend con ribaltone : tornano Pioggia e neve : Torna il maltempo nel weekend. Secondo gli esperti Meteo sabato nubi dense e minacciose arriveranno sul Nord-Ovest e sull'alto Tirreno. Attese piogge e anche un po’ di neve sui settori alpini della Valle d'Aosta. Altrove il tempo si manterrà abbastanza tranquillo salvo qualche nube in più sull'area tirrenica.Continua a leggere

Meteo : Pioggia e neve in arrivo nel weekend :

Dopo la neve - Pioggia di interventi per i vigili del fuoco. Chiusa la ex provinciale 90 per uno smottamento : TRENTO. Un'altra giornata di interventi per le conseguenze della forte nevicata degli scorsi giorni per i vigili del fuoco del Trentino. I vigili del fuoco volontari di Levico sono intervenuti in ...

Sci alpino - Gigante Garmisch 2019 : otto azzurri al via - gara a rischio cancellazione per Pioggia e neve : Sono attese neve e pioggia nella giornata di domani a Garmisch e il Gigante maschile valido per la Coppa del Mondo è a serio rischio cancellazione come è già capitato oggi per la discesa. In Germania si dovrebbe disputare l’ultima gara prima dei Mondiali di Are ma le condizioni meteo avversarie potrebbero costringere gli organizzatori a non fare scendere gli atleti, ne sapremo di più ovviamente domani mattina (prima manche alle ore 10.30, ...

Allerta Meteo Lombardia : Pioggia e neve anche domani : Nel fine settimana proseguono le condizioni di instabilità del Meteo in Lombardia. Per domani, il bollettino dell’Arpa prevede nuove piogge diffuse su tutta la regione, soprattutto nella prima parte della giornata. Dalla serata di domenica e per la settimana che arriva, il tempo diventerà soleggiato, con un lieve aumento dei valori massimi di temperatura e un calo delle minime. domani sono probabili nevicate in montagna a partire da quota ...

Meteo - in arrivo weekend di gelo su tutta Italia : neve al Nord e Pioggia e vento al Sud : Domenica di cattivo tempo su tutta Italia: secondo le previsioni di domenica 3 febbraio, ci sarà ancora neve abbondante al Nord e pioggia e vento al Sud. Le regioni in cui la situazione è da tenere sotto controllo sono in particolare Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Lazio.Continua a leggere

Maltempo Lombardia : Pioggia battente provoca frane sul Garda - passi alpini chiusi per neve in Valtellina e Valchiavenna : Le piogge intense delle ultime ore hanno provocato una frana sulla Gardesana Occidentale, tra Riva e Limone sul Garda al confine tra Brescia e il territorio trentino, all’altezza della Casa della Trota. Detriti e rocce sono caduti sulla strada. A causa della neve oggi sono chiusi diversi passi alpini in Valtellina e Valchiavenna con conseguenti problemi di collegamento. Il passo del Foscagno, che unisce Livigno (Sondrio) al resto della ...

Allerta - vento Pioggia e neve : continua il maltempo sulla Liguria :