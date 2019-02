PIL E LAVORO Il Piano Marshall che serve non solo all' Italia

Per quasi 20 anni - la quota lavoro sul PIL USA è diminuita : ... così come i cambiamenti nella struttura dell'economia come il minor grado di organizzazione dei lavoratori e la crescente concentrazione del lato dell'offerta che hanno alzato il potere delle ...

F1 - Test Barcellona 2019 : le line-up e i PILoti in pista - definiti gli ordini di lavoro giorno per giorno. Chi vedremo al volante? : Sono state svelate le line-up per i Test di Barcellona che andranno in scena dal 18 al 24 febbraio, sul circuito catalano si accenderanno i motori delle F1 e incomincerà a tutti gli effetti la stagione con un mese di anticipo sul Mondiale. La Ferrari alternerà Sebastian Vettel e Charles Leclerc: il tedesco sarà al volante della Rossa nelle giornate di lunedì e mercoledì, martedì e giovedì spazio invece al giovane monegasco. La Mercedes, invece, ...

PIL E POLITICA/ La mossa della Lega che può salvare 500.000 posti di lavoro : Ci sono misure del Governo che rischiano di portare alla perdita di 500.000 posti di lavoro in due anni. La Lega dovrebbe meditarci sopra

MotoGp – Test Sepang - Iannone non ce la fa : il PILota Aprilia salta la terza giornata di lavoro : Un’infezione ferma Andrea Iannone: il campione di Vasto rinuncia alla terza e ultima giornata di Test a Sepang, al suo posto per l’Aprilia c’è Bradley Smith E’ in corso in Malesia la terza e ultima giornata della prima sessione invernale di Test di MotoGp del 2019, dopo quelle effettuate lo scorso anno al termine della stagione 2018. I piloti sono in pista a Sepang per mettere a punto alcuni importanti dettagli ...

FINANZA & AUTO/ Guerra ai diesel e spinta all'elettrico stanno uccidendo PIL e lavoro : Si cominciano a vedere delle trasformazioni nel mercato dell'AUTO che avranno conseguenze molto pesante sul lavoro e sul Pil di alcuni paesi

Una PILlola contro la solitudine - scienziati Usa al lavoro su farmaco : Sembra impossibile, ma in un mondo iperconnesso e a portata di smartphone non è mai stato così facile sentirsi isolati, come intuì già nel 1952 il sociologo David Riesman nel suo saggio più famoso '...

SPILLO/ Se gli Uomini di Davos scoprono il Modello Lombardia per il lavoro ai giovani : Tra i servizi dal World Economic Forum di Davos, sulla stampa è arrivato anche un elogio alle politiche attive del lavoro della Lombardia

SPILLO/ Quei costi occulti che possono fermare l'accesso alla giustizia del lavoro : Ci sono cause che non vale la pena intraprendere, anche in tema di lavoro. Il che rappresenta un problema di non poco conto sull'accesso alla giustizia

LGBT e lavoro : «Ma quale calo del PIL? La diversità stimola il business» : Le parole contanoEssere in prima lineaL’inclusione come parte della strategiaControllare le politiche aziendaliLa formazioneLavorare con serenitàAndare al lavoro e sentirsi liberi e accettati per quel che si è. Un’ovvietà? Per alcuni forse sì, per molti altri decisamente no. Fra questi secondi, ci sono diversi esponenti della comunità LGBT che comprende omosessuali, bisessuali e transgender. Un tema che fa discutere in questi giorni anche per il ...

PIL E LAVORO/ La scommessa della Romania che può aiutare anche noi : Dal 1° gennaio è iniziato il semestre di Presidenza dell'Ue della Romania, Paese che economicamente sta vivendo un buon periodo

Lavoro nero - Veneto virtuoso : «solo» 200 mila irregolari - il 3 - 8% del PIL - : Infatti, spiega la Cgia, le realtà meno interessate dalla presenza dell'economia sommersa sono quelle del Nord. In Friuli Venezia Giulia i lavoratori irregolari sono 56.400, che generano un valore ...

Il lavoro dei sogni : così si diventa PILoti : La scuola di volo AlitaliaLa scuola di volo AlitaliaAccademia di volo di Air DolomitiAccademia di volo di Air DolomitiAccademia di volo di Air DolomitiLa scuola di Blue PanoramaLa scuola di Blue PanoramaEuropean Flight Academy - Gruppo LufthansaEuropean Flight Academy - Gruppo LufthansaEuropean Flight Academy - Gruppo LufthansaFTEJerez, LT3 Airline Academy, CAE Oxford Aviation AcademyFTEJerez, LT3 Airline Academy, CAE Oxford Aviation ...

Serie B - Pescara-Venezia 1-0 : il capolavoro di Brugman rilancia PILlon : PESCARA - Il Pescara supera il Venezia con il minimo sforzo. All'Adriatico l' 1-0 porta la firma di Gaston Brugman : suo il capolavoro che risolve, al 73', una gara divertente e combattuta. La ...

Dopo il PIL - frena il lavoro : occupati in calo nel terzo trimestre : MILANO - Il terzo trimestre del 2018, già segnato dallo scivolamento del Prodotto interno lordo in terreno negativo , va in archivio con un segnale di rallentamento anche per il mercato del lavoro. Lo ...