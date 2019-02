Piccolo | da Raggi ancora nessuna risposta su riapertura stazione Repubblica

Piccolo : Giampaoletti indagato per concussione sarà sospeso da Raggi? : Roma – “Il Direttore Generale del Comune di Roma Giampaoletti e’ indagato per concussione. Raggi, la sospensione per i dipendenti indagati vale anche per lui?”. Cosi’ in un tweet Ilaria Piccolo, consigliera capitolina del Partito Democratico. L'articolo Piccolo: Giampaoletti indagato per concussione sarà sospeso da Raggi? proviene da RomaDailyNews.

Piccolo : Raggi e 5S forcaioli con dipendenti e garantisti con loro nominati : Roma – “Relazione Anticorruzione dell’Ipa: tutto va bene. Ma il rinvio a giudizio del commissario Serini? Ops! Lo hanno dimenticato. E Lanzalone all’Acea? Ops anche! Che sbadati i grillini. Raggi e M5S forcaioli con dipendenti comunali e garantisti con i loro nominati”. Cosi’ in un tweet Ilaria Piccolo, consigliera capitolina Partito Democratico. L'articolo Piccolo: Raggi e 5S forcaioli con dipendenti e ...

Finisce tragicamente la vicenda del bimbo caduto nel pozzo in Spagna : raggiunto il Piccolo Julen - gli ultimi aggiornamenti : Il piccolo Julen, 2 anni, caduto in un pozzo di prospezione lo scorso 13 gennaio in un terreno vicino Malaga in Spagna, non ce l’ha fatta: i soccorritori lo hanno raggiunto alle 01:25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta. “Disgraziatamente…nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile…#RIPJulen“, ha twittato la Guardia Civil, rivolgendo ai familiari “le più sincere ...

Susanna Tamaro e il dolore per la cagnolina uccisa da un boccone avvelenato : “Addio Piccolo raggio di luce” : Susanna Tamaro racconta con un post su Facebook la morte di Pimpi, la cagnolina trovatella che aveva adottato al canile di Orvieto, cittadina umbra dove vive la scrittrice. Sei mesi insieme, una accanto all’altra fino alla sua morte: uccisa da qualcuno che le ha lanciato una polpetta avvelenata. “Ti ho cercata a lungo e, alla fine, ti ho trovata dietro le sbarre di un canile. Per un mese, come la Volpe con il piccolo Principe, sono ...

Piccolo : dopo strade e rifiuti Raggi e 5S bloccano certificati : Roma – “Raggi abolisce il servizio tesoreria nei Municipi: dopo la coda allo sportello per un certificato, se non hai il bancomat torni a casa. Non solo strade e rifiuti ko, Raggi e M5S bloccano anche i certificati”. Lo comunica su twitter il consigliere capitolino del Pd Ilaria Piccolo. L'articolo Piccolo: dopo strade e rifiuti Raggi e 5S bloccano certificati proviene da RomaDailyNews.

Baglio-Piccolo : cosa aspetta Raggi a togliere deleghe ad assessora? : Roma – “La trovata dell’esercito per le buche di Roma rischia di diventare un caso diplomatico fra Campidoglio e governo amico. Con la ministra che giustamente smentisce la Sindaca e quest’ultima che ancora non prende le distanze da una simile trovata. Il settore dei Lavori pubblici non e’ nuovo a fughe in avanti e trovate al limite dell’irrealta’”. “In pochi mesi si e’ parlato di ...

Piccolo : Raggi emula Alemanno e chiama esercito per buche Roma : Roma – “Prima fu la naturopatia, poi il piano Marshall, quindi l’asfalto magico… ma le strade di Roma sono sentieri lunari e ora virginiaRaggi emula Alemanno e chiama esercito!”. Cosi’ in un twitter il consigliere del Pd capitolino Ilaria Piccolo. L'articolo Piccolo: Raggi emula Alemanno e chiama esercito per buche Roma proviene da RomaDailyNews.

Baglio-Piccolo : romani costretti ad aumento Tari per inadempienze giunta Raggi : Roma – “La Tari aumenta e non si sa quanto, a dirlo e’ la stessa Sindaca gia’ poche ore dopo l’incendio al TMB Salario. Sceglie un momento drammatico per la citta’ e mente sapendo di mentire. Che la Tari dovesse aumentare si era capito dai conti dell’azienda, dovuti al braccio di ferro tra Ama e Campidoglio e a mancati trasferimenti di fondi per oltre 300 milioni di euro, anche per extra costi sostenuti ...