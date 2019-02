Peugeot 508 - A Ginevra l' ibrida diventa sportiva

quattroruote

(Di giovedì 21 febbraio 2019) LaSport ha in serbo una sorpresa per il Salone di: si tratta della concept 508Sport Enginereed. Parallelamente all'introduzione delle motorizzazioni plug-in hybrid per la 508 e la 3008, la Casa francese ha voluto infatti svelare un'applicazione della propria tecnologia pensata per l'incremento delle prestazioni, che darà vita in futuro a una gammaelettrificata specifica.Una nuova gamma per le sportive elettrificate. Basata sulla 508 Hybrid berlina, la Cconcept si distingue per il pacchetto aerodinamico studiato per migliorare i flussi d'aria e ottimizzare il raffreddamento. Per lo stesso motivo sono stati rivisti i paraurti, mentre la mascherina è stata realizzata grazie alla stampa 3D, inoltre sono state create delle micro appendici specifiche posizionate nell'angolo del cristallo posteriore. La carrozzeria Selenium Grey è abbinata ai particolari ...