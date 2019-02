Per il presidente del Liverpool il calcio è in competizione coi videogiochi

Chi è Tridico - l'uomo scelto dal M5s Per come presidente dell'Inps : Professore di Economia politica all'Università di Roma Tre, Pasquale Tridico, a meno di sorprese dell'ultima ora, sarà il nuovo presidente dell'Inps. Il successore di Tito Boeri è il 'padre' del reddito di ...

Il Presidente dell’Ordine dei medici di Roma : “Poche nascite - ogni anno Perdiamo una città come Parma” : Il Dott. Antonio Magi, Presidente dell’Ordine dei medici di Roma è intervenuto, nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo l’aumento delle malattie croniche in Italia con relativo aumento della spesa pubblica. “La situazione va gestita – ha detto Magi – perché aumentano i malati cronici con l’avanzare dell’età, ci sono poche, pochissime, nascite e ...

Ente assistenza infermieri nei guai Per tangenti : arrestato presidente e direttore generale : ROMA. Ente degli infermieri nei guai per tangenti. La Guardia di finanza ha arrestato cinque persone per corruzione: il presidEnte e il direttore generale dell'Ente nazionale previdenza e assistenza ...

Pro Piacenza escluso dal campionato - il presidente : “pago la mia inesPerienza” : “Ho pagato a caro prezzo la mia inesperienza nel mondo del calcio, ma non mi sento l’unico responsabile per il tracollo del Pro Piacenza”. Sono queste le parole in un’intervista al quotidiano Liberta’ di Piacenza del presidente Maurizio Pannella che commenta così l’esclusione dal campionato dopo la vergogna del 20-0 contro il Cuneo. “Massimo rispetto per le istituzioni calcistiche pur se hanno ...

Ente assistenza infermieri nei guai Per tangenti : arrestato presidente e direttore generale : In manette anche un imprenditore, un avvocato e un commercialista. Sequestrati denaro e beni per 350mila euro

Nobel Per la Pace a Donald Trump. Il presidente americano si 'autocandida' : Nel 2009 Barack Obama ricevette il Nobel per i suoi sforzi in direzione di 'un mondo senza armi nucleari', ma senza meriti particolari. Una scelta che fu criticata da molti, e un paragone che a Trump ...

Palermo : ripetitore vicino casa Mattarella - Per inquirenti non ha spiato il Presidente : Palermo, 17 feb. (AdnKronos) - Un ripetitore è stato rinvenuto circa tre settimane fa all’interno della cassetta Enel che si trova a pochi metri di distanza dell’abitazione palermitana del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si tratta di un apparecchio con due piccole antenne che può ric

Ama - l’inchiesta della procura partita da un esposto del presidente Bagnacani. I sospetti su un piano Per farla fallire : Una società pubblica “sana” – seppur fortemente indebitata – che improvvisamente si ritrova con un segno negativo in bilancio. Operazione “imposta” dal suo socio unico, il Comune di Roma, sulla base di quanto affermato da un collegio sindacale forse formalmente già decaduto. Perché? A quale scopo? A chi giova? Forse ci sono interessi di privati che vorrebbero entrare nel ciclo dei rifiuti? E se c’entrasse il vecchio piano che prevede ...

Intesa Per sostituire Boeri all'Inps : Nori presidente - Tridico vice. Ma Lega e M5s frenano : Dovrebbe essere Mauro Nori il prossimo Commissario Inps. Secondo quanto si apprende c'è l'accordo politico tra la Lega e M5S per la nomina. Il decreto interministeriale dovrebbe arrivare nelle ...

Inps - ipotesi accordo Per Mauro Nori presidente e Pasquale Tridico vice. M5s e Lega non confermano : Dovrebbe essere Mauro Nori il prossimo Commissario Inps. Secondo quanto si apprende c'è l'accordo politico tra la Lega e M5S per la nomina. Il decreto interministeriale dovrebbe arrivare nelle prossime ore dato che domani scade il mandato dell'attuale presidente, Tito Boeri. Una volta nominato il cda, reintrodotto dal decretone, Nori dovrebbe diventare presidente mentre Pasquale Tridico dovrebbe essere suo vice.Fonti della Lega, ...

Sicilia : Presidente Ars - 'chiedo scusa a deputate Per avere trascorso San Valentino in aula' : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Ringrazio tutti i deputati per il lavoro svolto e specialmente le donne che da 24 ore stanno qui giusto nel giorno di San Valentino. Vi devo chiedere scusa". Con queste parole, il Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè ha chiuso la seduta d