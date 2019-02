Per il bene del pianeta Greta di tutta Italia unitevi e riempite le piazze

TeatroZero a Fibbiana Per Amici di Elia - serata di beneficenza : Il gruppo "TeatroZero", nasce per promuovere musica e spettacoli, ma fin da subito, con un occhio rivolto alle tematiche sociali. Da qui l'idea di costruire un team che portasse avanti il tributo al ...

Cara sindaca Raggi - va bene la cittadinanza a Ezio Bosso ma Per i disabili Roma fa poco : Gentilissima sindaca di Roma Virginia Raggi, mi chiamo Luca Faccio e mi occupo di tematiche socio-politiche con particolare attenzione alla disabilità. Mi fa molto piacere che lei abbia firmato l’Ordinanza attraverso la quale viene assegnata la cittadinanza onoraria al mitico Ezio Bosso, persona splendida e grande guerriero. Dalle interviste che ho visto traspare quanto lui ami la vita e quanto si batta per le cose concrete. Io, però, mi ...

Bixby in italiano e prestazioni al top Per Samsung Galaxy S8 : bene l’aggiornamento Android Pie : Da alcune ore è scattata ufficialmente la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8. Come riportato nella giornata di ieri, la diffusione risulta avviata in Germania, dove il pubblico da circa 24 ore sta testando i punti di forza e di debolezza del pacchetto software, ma come sempre avviene in questi casi ci sono anche tante persone in Italia che si ritrovano con la variante del ...

Juve - Khedira oPerato al cuore : "Tutto bene - tornerò dopo un breve riposo" : C'è apprensione in casa Juventus per Sami Khedira . Il centrocampista tedesco si è fermato un paio di giorni prima della sfida con l' Atletico per un'aritmia atriale e ovviamente non è partito con la ...

Inter - dopo le visite mediche Per il club Icardi sta bene : 'Nessun problema' : L' Inter mette alle strette Mauro Icardi . Lo fa con una formula ufficiale, questa volta. Nessun tweet, come in occasione della decisione di togliergli la fascia, ma con un comunicato pubblicato un'...

Sondaggi Tecnè : Lega in crescita - Perdono un po’ i 5 stelle - bene FI e FdI - male il PD : Analizzando l’ultima rilevazione statistica sondata dall'istituto di ricerca Tecnè e datata 18 febbraio 2019, si evidenzierebbero alcune novità da prendere in considerazione. Premettiamo che il seguente Sondaggio è stato effettuato mediante tecnica mista Cami-Cawi su un campione rappresentativo e probabilistico di 1000 soggetti maggiorenni distribuiti su tutto il territorio nazionale, con un margine di errore statistico pari a +/- ...

Per l'Inter Icardi sta bene : ''Condizioni ginocchio stabili'' : MILANO - Mauro Icardi sta bene. Almeno per l'Inter che questa mattina ha fatto sottoporre l'attaccante argentino ad accertamenti al ginocchio destro. La risonanza magnetica effettuata presso l'...

Icardi - ecco l'esito delle visite : Per l'Inter l'attaccante sta bene : MILANO - Controlli medici per Mauro Icardi . l'attaccante argentino dell' Inter si è sottoposto a visite mediche per valutare il problema al ginocchio destro, con lo staff nerazzurro che vuole ...

Ecco Perché esercizio e movimento fanno bene ai malati : Ogni anno nel mondo 41 milioni di persone vengono uccise prematuramente da malattie croniche prevenibili che, secondo l'Oms, nel 2030 saranno all'origine di 52 milioni di decessi. Inoltre, il 35% ...

?Pensione anticipata di vecchiaia Per invalidi e Legge 104 - iter e benefici : ?Pensione anticipata di vecchiaia per invalidi e Legge 104, iter e benefici iter per pensione anticipata con Legge 104 L’inizio del 2019 si sta contraddistinguendo per l’accesissimo dibattito in materia previdenziale. Ricordiamo che dal 29 gennaio 2019, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono in vigore le nuove misure predisposte dal Governo Conte. Sostanzialmente il nuovo sistema prevede la possibilità di andare in ...

Roma - gemelline disPerse : cessate le ricerche nel Tevere di Sara e Benedetta : Erano e resteranno, forse per sempre, ufficialmente disperse. L'espressione vaga sta a intendere che non c'è più alcun margine di speranza di poter dare almeno una degna sepoltura ai corpicini di due neonate. Dallo scorso 20 dicembre quando a Roma Pina Orlando, di 38 anni, uscì di casa la mattina presto con Sara e Benedetta, le sue gemelline di neanche quattro mesi, per poi lanciarsi nel Tevere da ponte Testaccio, delle piccole non c'è più ...

Spoiler Beautiful : Steffy Forrester chiede a Liam di stare con lei Per il bene del bambino : Lunedì 25 febbraio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera americana, 'Beautiful' capace di attirare l'attenzione di milioni di telespettatori italiani pronti a conoscere degli sviluppi intorno alla storia di Liam e Steffy. Quest'ultima non si rassegna all'idea di dover rinunciare all'amore per Liam ma diventa sempre più complesso il sogno della figlia di Ridge di costruire una famiglia con lo Spencer. Liam non riesce a ...

Instagram inserisce nelle Stories lo sticker Per la beneficenza : (Foto: pexels.com /Francisco Fernández ) Cavalcando l’onda dell’enorme successo delle donazioni benefiche su Facebook, la società di Menlo Park ha deciso di inserire uno sticker per il fundraising nelle storie di Instagram. Le donazioni tramite Facebook hanno raccolto nl 2018 più di un miliardo di dollari, di conseguenza la società ha pensato di trasportare questa funzione nell’altro social network, che sta via via diventano più ...

Calcio a 5 provinciale - sesta vittoria consecutiva Per la San Benedetto City. La vetta è a un punto : MONTEFIORE DELL'ASO La San Benedetto City vince anche a Montefiore per 7 a 3 e vola nella classifica del campionato di Calcio a 5 provinciale. Ennesima prova di forza della compagine rossoblù di ...