Pensioni ultime notizie | Quota 100 e riscatto | Landini “rotto le scatole”

Pensioni ultime notizie : modifiche Quota 100 - cambia riscatto dei contributi : Pensioni ultime notizie: modifiche Quota 100, cambia riscatto dei contributi Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le possibili modifiche a Quota 100, e in particolar modo riguardanti il riscatto dei contributi per chi ha conseguito la laurea. L’incontro tra il Coordinamento RiscattaLaurea e alcuni esponenti del governo sembra aver dato buoni risultati, stando alle dichiarazioni espresse da entrambe le parti. Ma andiamo a vedere cosa ...

Pensioni ultime notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata simulazione Quota 100 2019 Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Durigon “a lavoro con l’Inps” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Durigon “a lavoro con l’Inps” Quota 100 sta avendo successo tra i potenziali beneficiari. A raccontarlo sono i numeri delle domande presentate fin qui. Il governo non fa altro che ricordarlo ogni giorno, “pizzicando” chi credeva nel fallimento della misura. Anche il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon ne ha parlato in occasione di un intervento al Forum lavoro e Fiscale dei consulenti del lavoro. ...

Scuola - assunzioni - mobilità e Pensioni Quota 100 ultime notizie : si rischia l”effetto domino’ : La direttrice generale dell’Inps, Gabriella Di Michele, ha rilasciato un’intervista al quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’, all’interno della quale ha spiegato che le oltre 52mila domande pervenute sin qui all’Inps per richiedere il pensionamento anticipato con Quota 100 sono in linea con le attese. Scuola, pensioni Quota 100, Inps: ‘Nessun ritardo, pronti i programmi di calcolo’ In merito alle ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - M5S “oltre le aspettative - bene la PA” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, M5S “oltre le aspettative, bene la PA” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le dichiarazioni sui primi risultati di Quota 100. C’è soddisfazione da parte del Movimento 5 Stelle per il numero delle domande inoltrate. I numeri riferiscono di quasi 45 mila richieste raggiunte, una buona parte delle quali proviene dai dipendenti pubblici. C’è tuttavia da segnalare una disparità di ...

Pensioni ultime notizie : Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” Elsa Fornero contro i “proclami” del governo Sul tema Pensioni si riportano le dichiarazioni dell’ex ministro del Welfare del governo Monti Elsa Fornero, presente a una serata organizzata a Civitanova Marche dall’associazione “Cittadini in cammino”. L’ex ministro del Lavoro ha colto l’occasione per spiegare come Quota 100 non sia in realtà ...

Pensioni ultime notizie : quanti escono con Quota 100. I numeri reali : Pensioni ultime notizie: quanti escono con Quota 100. I numeri reali Sul fronte Pensioni ultime notizie continuano a riguardare Quota 100 e, più precisamente, i numeri che ruotano attorno alla misura di pensione anticipata. A tenere banco una dichiarazione del segretario Cgil Maurizio Landini lo scorso 9 febbraio a Roma, in occasione di una manifestazione. Landini ha voluto lanciare una provocazione, citando alcuni numeri che hanno destato ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 Lega “Bye bye Riforma Fornero” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 Lega “Bye bye Riforma Fornero” Lega saluta la Riforma Fornero Pensioni ultime notizie: sabato 9 febbraio 2019 è la giornata della manifestazione “Futuro al lavoro” promossa da CGIL, CISL e UIL. Una iniziativa in cui i sindacati in maniera unitaria protesteranno contro le misure economiche approvate dal Governo Conte. La maggioranza politica composta da MoVimento 5 Stelle e Lega rilancia ...

Pensioni ultime notizie : Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” Elsa Fornero contro i “proclami” del governo Sul tema Pensioni si riportano le dichiarazioni dell’ex ministro del Welfare del governo Monti Elsa Fornero, presente a una serata organizzata a Civitanova Marche dall’associazione “Cittadini in cammino”. L’ex ministro del Lavoro ha colto l’occasione per spiegare come Quota 100 non sia in realtà ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - esempi Inps per pensione anticipata : Pensioni ultime notizie: Quota 100, esempi Inps per pensione anticipata Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano ulteriori chiarimenti esemplificativi su Quota 100 e sull’accesso alla misura della pensione anticipata. Come ormai è ben noto Quota 100 è accessibile solo se si raggiunge il requisito anagrafico di 62 anni e quello contributivo di 38 anni. La misura è sperimentale e durerà un triennio, pertanto i requisiti sopra riportati ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 e Tfr-Tfs - esame correttivi al via oggi : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e Tfr-Tfs, esame correttivi al via oggi Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano il decreto Quota 100, che oggi martedì 12 febbraio approderà all’esame parlamentare. Non ci saranno grosse modifiche alla misura di uscita anticipata, ma si attendono tuttavia dei correttivi più o meno importante, anche e soprattutto sul piano della liquidazione del Tfr e Tfs. La corresponsione della liquidazione per i ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - lavoro occasionale è ammesso : Pensioni ultime notizie: Quota 100, lavoro occasionale è ammesso Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano gli aspetti di Quota 100 che meritano un approfondimento. È il caso ad esempio del divieto di cumulo con il reddito da lavoro. Come è noto a tutti, chi uscirà con Quota 100 (a 62 anni di età e 38 anni di contributi) non potrà cumulare il redito da pensione con quello da lavoro dipendente o autonomo. Anche se, in quest’ultimo caso, va ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 Lega “Bye bye Riforma Fornero” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 Lega “Bye bye Riforma Fornero” Lega saluta la Riforma Fornero Pensioni ultime notizie: sabato 9 febbraio 2019 è la giornata della manifestazione “Futuro al lavoro” promossa da CGIL, CISL e UIL. Una iniziativa in cui i sindacati in maniera unitaria protesteranno contro le misure economiche approvate dal Governo Conte. La maggioranza politica composta da MoVimento 5 Stelle e Lega rilancia l’efficacia ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 al via grazie alla Fornero - parla Boeri : Pensioni ultime notizie: Quota 100 al via grazie alla Fornero, parla Boeri Quota 100 grazie alla Riforma Fornero L’Inps deve essere indipendente e ha tutto il diritto di informare sulle conseguenze delle misure governative per tutelare il patto intergenerazionale. È quanto ha affermato il presidente dell’Inps Tito Boeri, ospite della trasmissione Otto e Mezzo, che ha parlato in particolare di reddito di cittadinanza, ma anche di Quota 100 e ...