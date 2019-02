Pensioni - Bongiorno : verso 45mila euro di Tfs subito per statali : Roma, 21 feb., askanews, - "Con quota 100 abbiamo sanato una gravissima discriminazione che c'era tra dipendenti privati e dipendenti pubblici. Prima i lavoratori della P.A., una volta andati in ...

Pensioni - per la Bongiorno l'introduzione di Quota 100 sarà 'una vera svolta' : ... Massimo Garavaglia , conferma che l'anticipo fino a 30 mila euro delle liquidazioni degli statali porterà 'uno stimolo all'economia pari a più di 0,2 punti di Pil nel 2019 ' considerando che '...

Riforma Pensioni 2019 - Bongiorno su Q100 : 'Sarà una svolta' : Le ultime novità sulle pensioni ad oggi 22 gennaio 2019 vedono arrivare nuove dichiarazioni da parte del Governo in merito alla Quota 100 ed al reddito di cittadinanza, considerate due misure fondamentali non solo per la concretizzazione del contratto di Governo ma anche per gli effetti positivi in favore dei cittadini. Una posizione che resta però lontana da quella dell'opposizione, la quale punta il dito contro le politiche di breve termine. ...

Pensioni - Bongiorno : quota 100 per statali dal primo agosto : Roma, 17 gen., askanews, - 'Per garantire la continuità dei servizi a cittadini e imprese, e programmare il ricambio generazionale, quota 100 per i dipendenti pubblici dal primo agosto 2019'. Lo ...

Pensioni - Bongiorno : in corso negoziato con banche su anticipo Tfr : Roma, 15 gen., askanews, - 'Giovedì approveremo il provvedimento con quota 100 dove stiamo prevedendo di avere il Tfr nell'immediato. L'anticipazione del Tfr riguarda però tutti perché non si possono ...