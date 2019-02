Pediatria | FIMP | “Sì all’accordo per promuovere la salute a scuola”

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 febbraio 2019) “Plaudiamosiglato ieri fra Ministero dellae MIUR. Si tratta di un programma a 360 gradi per tutelare ladegli studenti, dai bambini agli adolescenti, durante tutto il percorso scolastico. Noi siamo pronti a fare la nostra parte sostenendo le azioni dei due Ministeri”. Il dott. Paolo Biasci, presidente nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri (), esprime profondo apprezzamento per il protocollo d’intesa firmato ieri dal Ministro della, Giulia Grillo, e dal Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. “Vogliamo collaborare con le Istituzioni per offrire il nostro contributo per la piena realizzazione di questo documento – afferma il dott. Biasci -. Possiamo svolgere un’azione incisiva perché le caratteristiche dell’assistenza prestata dal pediatra di famiglia e il rapporto di fiducia con bambini e genitori ci pongono in una posizione ...